Какие игры будут в третьем сезоне «Игры в кальмара»: всё это время подсказка была на виду

«Игра в кальмара» — это не просто сериал, а настоящий квест с зашифрованными подсказками. Создатели виртуозно прячут намёки на будущие испытания прямо у нас под носом. Второй сезон подкинул множество вопросов, а самые внимательные фанаты нашли на них ответы, внимательно изучая декорации и сцены. Давайте разберём, какие детали могли пролить свет на смертельные игры третьего сезона.

Обезьяньи брусья — намёк на стене

Что ждёт игроков в третьем сезоне «Игры в кальмара». Кадр из сериала © «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон Хёк, сценарист Хван Дон Хёк / Kinopoisk

В одной из сцен второго сезона «Игры в кальмара» зрители заметили загадочный рисунок на стене в зале, где размещались игроки. На нём изображены люди, висящие на перекладинах. Это выглядело как часть фона, но внимательные фанаты уловили в этом намёк на новое испытание — «Обезьяньи брусья». Представьте себе: участники должны передвигаться, держась только руками за перекладины, как обезьяны в детской игре. Ошибся — сорвался. Сорвался — погиб. Это смертельная версия классических лазалок, в которой нужна невероятная сила хвата и ловкость.

Шахматная партия с живыми фигурами

Какие испытания будут в новом сезоне «Игры в кальмара». Кадр из сериала © «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон Хёк, сценарист Хван Дон Хёк / Kinopoisk

Второй намёк, который заметили самые внимательные фанаты «Игры в кальмара», был также в общем зале: на одном из кадров можно было заметить рисунок на стене в виде шахматного поля. На первый взгляд это могло показаться просто элементом декора. Но, как мы уже знаем, в «Игре в кальмара» случайностей не бывает. Поклонники сериала предположили, что в третьем сезоне шахматная доска станет ареной для смертельной логической игры. Участники превратятся в живые шахматные фигуры, которыми будут управлять командиры. Каждый ход может стать последним, а каждая «съеденная» фигура — чьей-то смертью.

«Красный свет, зелёный свет» с новыми правилами

«Игра в кальмара» 3 сезон: подсказки о новых играх. Кадр из сериала © «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон Хёк, сценарист Хван Дон Хёк / Kinopoisk

В титрах второго сезона «Игры в кальмара» появилась загадочная деталь: вместе с гигантской куклой девочки появился мальчик. В корейской мифологии эта пара символизирует брата и сестру, а это значит, что в третьем сезоне правила игры могут кардинально измениться. В первом сезоне «Игры в кальмара» игроки могли прятаться за спинами друг друга, чтобы остаться незамеченными. Но с появлением второй куклы это больше не сработает. Мальчик будет следить за игроками сзади, а девочка — спереди. Это создаёт двойное давление и требует предельной концентрации.

Чего ещё ждать от третьего сезона «Игры в кальмара»?

Создатели «Игры в кальмара» известны своей любовью к загадкам и психологическим испытаниям. Они мастерски прячут подсказки на виду, заставляя зрителей ломать голову над каждой деталью. Может быть, намёков было ещё больше, но они спрятаны так искусно, что пока никто не заметил. Поэтому перед выходом третьего сезона Life.ru уже рассказывал, какие ещё теории обсуждают пользователи соцсетей.