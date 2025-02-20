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20 февраля, 07:27

Актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» умер от тяжёлой болезни

Актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Геннадий Косарев умер в 64 года

Геннадий Косарев. Обложка © VK / Молодёжный театр на Фонтанке

Геннадий Косарев. Обложка © VK / Молодёжный театр на Фонтанке

В возрасте 64 лет в Санкт-Петербурге умер актёр театра и кино Геннадий Косарев. Известность ему принесла работа в сериале «Улицы разбитых фонарей». Артист скончался 19 февраля в Петербурге после продолжительной болезни. О его уходе сообщил Молодёжный театр на Фонтанке в группе «Вконтакте».

«19 февраля на 65-м году жизни после продолжительной болезни скончался артист Молодёжного театра на Фонтанке Геннадий Косарев», — сказано в сообщении.

После окончания ГИТИСа Геннадий Косарев начал карьеру в московском театре им. Маяковского, где за 11 лет сыграл десяток разных ролей. После он уехал в Петербург, где стал частью труппы Молодежного театра на Фонтанке. Ему он отдал более 30 лет. Несмотря на тяжелую болезнь, актёр до конца оставался верен сцене. Последним его спектаклем стала постановка «Жозефина и Наполеон», в которой он сыграл всего неделю назад.

Также Косарев часто снимался в кино и появлялся на телевидении. Актёр запомнился зрителям не только по роли в «Улицах разбитых фонарей», но и другими ролями в сериалах «Литейный» и «Агент особого назначения». Всего в творческой копилке актёра 44 кинопроекта.

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Ольга Сливченко
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