Известный режиссёр и старейший педагог ГИТИСа умер в 99 лет

На 100-м году жизни умер старейший педагог ГИТИСа, артист и режиссёр Григорий Спектор. Церемония прощания пройдёт 19 февраля в учебном театре института на Большом Гнездниковском переулке. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Григорий Спектор родился в Тбилиси 19 января 1926 года, там же начал заниматься в драматической студии и музыкальной школе. В годы Великой Отечественной войны он выступал с ансамблем перед раненными солдатами. После окончания войны ему удалось поступить на режиссёрский факультет ГИТИСа в мастерскую Марии Осиповны Кнебель. Режиссёр поставил свыше ста драматических и оперных спектаклей, а также оперетт и мюзиклов, и сам писал либретто и пьесы.

«Человек необыкновенной эрудиции, Григорий Владимирович очаровывал своих студентов добротой и лаской. Ученики были его друзьями, часто собирались за чаем и разговорами о театре в его уютной квартире. <...> Мы будем помнить Вас, дорогой мастер, учитель и друг! Всегда! Ваши гитисовцы!» — прокомментировал смерть педагога выпускница ГИТИСа Екатерина Мышлянова.