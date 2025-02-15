На 67-м году жизни скончался актёр из «Следа» и «Склифосовского» Валерий Зинов
Кадр из фильма. Фото © «Стенограмма судьбы» (2021). Реж. Давид Ткебучава, Александр Жигалкин, сцен. Екатерина Андерсон, Григорий Зельцер / kino-teatr.ru
Актёр Валерий Зинов скончался в возрасте 66 лет в Москве. Об этом стало известно из сообщения портала Gorod48.ru в субботу, 15 февраля.
Хоть официальная причина его смерти и не озвучена, известно, что он долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Тем не менее, несмотря на сложное состояние здоровья, Зинов продолжал свою творческую деятельность и не покидал съёмочные площадки. Информация о времени и месте прощания с артистом будет предоставлена позже, пишет источник.
Валерий Зинов завершил обучение в Российском институте театрального искусства, после чего начал работать в труппе Липецкого государственного академического театра драмы, названного в честь Толстого. В его фильмографии более 400 проектов. Зрителям он запомнился своими ролями в таких фильмах и сериалах, как «За час до рассвета», «Последний мент», «Мужики и бабы», «След», «Склифосовский» и многих других.
Ранее на 98-м году жизни ушла из жизни французская актриса театра и кино Женевьев Паж, которую запомнили по роли маркизы де Помпадур в фильме «Фанфан-тюльпан» (1952) под руководством режиссёра Кристиана-Жака. По имеющимся данным, актриса скончалась в своей квартире. Её кинокарьеру невозможно свести только к роли в «Фанфан-тюльпане», так как в фильмографии звезды значатся более 50 произведений.