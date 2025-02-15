На 67-м году жизни скончался актёр из «Следа» и «Склифосовского» Валерий Зинов

Актёр Валерий Зинов скончался в возрасте 66 лет в Москве. Об этом стало известно из сообщения портала Gorod48.ru в субботу, 15 февраля.

Хоть официальная причина его смерти и не озвучена, известно, что он долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Тем не менее, несмотря на сложное состояние здоровья, Зинов продолжал свою творческую деятельность и не покидал съёмочные площадки. Информация о времени и месте прощания с артистом будет предоставлена позже, пишет источник.

Валерий Зинов завершил обучение в Российском институте театрального искусства, после чего начал работать в труппе Липецкого государственного академического театра драмы, названного в честь Толстого. В его фильмографии более 400 проектов. Зрителям он запомнился своими ролями в таких фильмах и сериалах, как «За час до рассвета», «Последний мент», «Мужики и бабы», «След», «Склифосовский» и многих других.