Актриса Женевьев Паж из фильма «Фанфан-тюльпан» умерла в Париже

На 98-м году жизни наш мир покинула французская актриса театра и кино Женевьев Паж, сыгравшая роль маркизы де Помпадур в фильме «Фанфан-тюльпан» (1952) режиссёра Кристиана-Жака. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на внучку актрисы Зои Гиймо.

«Женевьев Паж, театральная звезда, сыгравшая хозяйку роскошного публичного дома, которая наняла Катрин Денёв в фильме «Дневная красавица» (1967), умерла в пятницу в Париже в возрасте 97 лет», – сказано в публикации.

Известно, что актриса скончалась у себя дома.

Женевьев Паж родилась 13 декабря 1927 года в Париже, её отец коллекционировал произведения искусства. Она приходится крестницей знаменитому модельеру Кристиану Диору. Окончив Высшую национальную консерваторию драматического искусства, начала служить в театре «Комеди Франсез». Далее выступала на сцене Национального народного театра, театра «Одеон». Её кинокарьера не ограничивается участием в фильме «Фанфан-тюльпан». В послужном списке актрисы более 50 картин.