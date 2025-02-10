Стала известна предварительная причина смерти Олега Стриженова

Народный артист СССР Олег Стриженов мог скончаться вследствие осложнений после ишемического инсульта. Об этом сообщил SHOT, отметив, что данная информация пока является предварительной.

Нарушение кровообращения в мозге часто возникает вследствие нехватки кровоснабжения его тканей. Чем дольше это состояние продолжается, тем обширнее становятся повреждения в мозгу.