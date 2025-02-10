Стала известна предварительная причина смерти Олега Стриженова
SHOT: Стриженов мог умереть от осложнений после ишемического инсульта
Народный артист СССР Олег Стриженов мог скончаться вследствие осложнений после ишемического инсульта. Об этом сообщил SHOT, отметив, что данная информация пока является предварительной.
Нарушение кровообращения в мозге часто возникает вследствие нехватки кровоснабжения его тканей. Чем дольше это состояние продолжается, тем обширнее становятся повреждения в мозгу.
Напомним, что о смерти Стриженова стало известно 9 февраля. Ему было 95 лет. Многие зрители запомнили артиста благодаря его запоминающимся ролям в фильмах «Овод», «Сорок первый», «Капитанская дочка», «Хождение за три моря», «Белые ночи», «Приступить к ликвидации» и «Господин Великий Новгород». За вклад в культуру актёр получил множество наград, включая премию «Золотой орёл».
ТАСС / Олег Елков