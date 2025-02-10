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10 февраля, 09:31

Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью актёра Олега Стриженова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Олега Стриженова, который умер накануне. Политик назвал его необыкновенно талантливым актёром. Об этом сообщила пресс-служба президента.

«Созданные Олегом Александровичем блестящие образы завоевали любовь миллионов поклонников и стали примером высочайшего мастерства, вписав яркие страницы в историю советского и российского кинематографа. Светлая память о нём всегда будет жить в наших сердцах», — заметил Лукашенко.

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Умер композитор и автор детских опер «Маугли» и «Аленький цветочек» Кадомцев

Напомним, что о смерти Стриженова стало известно 9 февраля. Ему было 95 лет. Артист запомнился многим зрителям по своим известным работам в кинокартинах. Он играл в фильмах «Овод», «Сорок первый», «Капитанская дочка», «Хождение за три моря», «Белые ночи», «Приступить к ликвидации», «Господин Великий Новгород». О смерти рассказал его сын Александр.

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Life.ru

Наталья Афонина
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