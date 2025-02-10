Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью актёра Олега Стриженова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Олега Стриженова, который умер накануне. Политик назвал его необыкновенно талантливым актёром. Об этом сообщила пресс-служба президента.

«Созданные Олегом Александровичем блестящие образы завоевали любовь миллионов поклонников и стали примером высочайшего мастерства, вписав яркие страницы в историю советского и российского кинематографа. Светлая память о нём всегда будет жить в наших сердцах», — заметил Лукашенко.

Напомним, что о смерти Стриженова стало известно 9 февраля. Ему было 95 лет. Артист запомнился многим зрителям по своим известным работам в кинокартинах. Он играл в фильмах «Овод», «Сорок первый», «Капитанская дочка», «Хождение за три моря», «Белые ночи», «Приступить к ликвидации», «Господин Великий Новгород». О смерти рассказал его сын Александр.