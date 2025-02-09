Умер композитор и автор детских опер «Маугли» и «Аленький цветочек» Кадомцев
Композитор и дирижёр Игорь Кадомцев. Обложка © VK / ГМПИ имени М.М.Ипполитова-Иванова
В возрасте 75 лет умер композитор, дирижёр и создатель музыки для детских опер Игорь Кадомвец. Об этом сообщила пресс-служба Государственного музыкально-педагогического института имени Михаила Ипполитова-Иванова на странице «ВКонтакте».
«8 февраля 2025 года после тяжёлой продолжительной болезни ушёл из жизни Игорь Михайлович Кадомцев (1949-2025) — дирижёр, композитор, специалист в области инструментовки и аранжировки, доцент кафедры «Музыковедение и композиция», — сказано в публикации.
Игорь Кадомцев родился в 1949 году. Некоторое время он работал в детской редакции Государственного телерадио СССР. В 1998 году вместе с единомышленниками основал Детский музыкальный театр юного актёра. Написал музыку ко множеству спектаклей и радиопостановок, в том числе к детским операм «Маугли» и «Аленький цветочек», балету «Дочь пурги», а ещё хоровых и камерных произведений.
Ранее стало известно о том, что на 96-м году жизни скончался народный артист СССР, актёр Олег Стриженов. Кинозрители запомнили его по ролям в фильмах «Овод», «Сорок первый», «Капитанская дочка», «Хождение за три моря», «Белые ночи», «Приступить к ликвидации», «Господин Великий Новгород» и многим другим.