Умер композитор и автор детских опер «Маугли» и «Аленький цветочек» Кадомцев

В возрасте 75 лет умер композитор, дирижёр и создатель музыки для детских опер Игорь Кадомвец. Об этом сообщила пресс-служба Государственного музыкально-педагогического института имени Михаила Ипполитова-Иванова на странице «ВКонтакте».

«8 февраля 2025 года после тяжёлой продолжительной болезни ушёл из жизни Игорь Михайлович Кадомцев (1949-2025) — дирижёр, композитор, специалист в области инструментовки и аранжировки, доцент кафедры «Музыковедение и композиция», — сказано в публикации.

Игорь Кадомцев родился в 1949 году. Некоторое время он работал в детской редакции Государственного телерадио СССР. В 1998 году вместе с единомышленниками основал Детский музыкальный театр юного актёра. Написал музыку ко множеству спектаклей и радиопостановок, в том числе к детским операм «Маугли» и «Аленький цветочек», балету «Дочь пурги», а ещё хоровых и камерных произведений.