Ошибочно «похороненный» в пандемию азиатский певец умер от сердечного приступа

Бирманский музыкант, певец и автор песен Наинг Мьянма скончался в возрасте 68 лет, не пережив очередной сердечный приступ. Об этом сообщает Eleven Myanmar. В период пандемии зарубежные СМИ по ошибке уже «хоронили» артиста, но на этот раз трагическое известие оказалось правдой.

Музыкант умер 7 февраля, врачи не успели помочь ему. Он длительное время боролся с ишемической болезнью и ушёл из жизни у себя дома. В профессиональной среде Мьянма считается «одним из самых выдающихся музыкантов Юго-Восточной Азии». Певец известен широкому кругу зрителей по хиту Kabar Ma Kyay Buu, который долгое время бил рекорды в музыкальных рейтингах.