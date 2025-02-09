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Регион
9 февраля, 17:13

Ошибочно «похороненный» в пандемию азиатский певец умер от сердечного приступа

Eleven Myanmar: Легендарный певец Азии Наинг Мьянма умер от сердечной болезни

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Htet Wai / The Irrawaddy

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Htet Wai / The Irrawaddy

Бирманский музыкант, певец и автор песен Наинг Мьянма скончался в возрасте 68 лет, не пережив очередной сердечный приступ. Об этом сообщает Eleven Myanmar. В период пандемии зарубежные СМИ по ошибке уже «хоронили» артиста, но на этот раз трагическое известие оказалось правдой.

Музыкант умер 7 февраля, врачи не успели помочь ему. Он длительное время боролся с ишемической болезнью и ушёл из жизни у себя дома. В профессиональной среде Мьянма считается «одним из самых выдающихся музыкантов Юго-Восточной Азии». Певец известен широкому кругу зрителей по хиту Kabar Ma Kyay Buu, который долгое время бил рекорды в музыкальных рейтингах.

Cоздатель легендарных мультфильмов Disney умер в 99 лет
Cоздатель легендарных мультфильмов Disney умер в 99 лет

Также сообщалось, что в возрасте 95 лет умер народный артист СССР, актёр Олег Стриженов. Он запомнился зрителям по работам в картинах «Овод», «Сорок первый», «Капитанская дочка», «Хождение за три моря», «Белые ночи», «Приступить к ликвидации», «Господин Великий Новгород».

Татьяна Миссуми
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