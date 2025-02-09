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9 февраля, 06:18

Cоздатель легендарных мультфильмов Disney умер в 99 лет

В 99 лет скончался художник-мультипликатор мультфильмов Disney Джо Хейл

Джо Хейл. Обложка © Fandom

Джо Хейл. Обложка © Fandom

На сотом году жизни скончался художник-мультипликатор, продюсер и сценарист Джо Хейл, приложивший руку к созданию таких известных мультфильмов студии Disney, как «101 далматинец» и «Питер Пэн». Об этом пишет газета The Holywood Reporter.

О смерти аниматора сообщила его жена Беверли, с которой он прожил в браке 60 лет. По её словам, смерть наступила «в силу естественных причин».

Карьеру в студии Уолта Диснея Хейл начал в 1950-х с работы над мультфильмом «Алиса в стране чудес». Далее он создавал анимацию в проектах «Леди и Бродяга», «Спящая красавица», «Мэри Поппинс», «101 далматинец», «Питер Пэн», «Как разбудить Спящую красавицу», «Дракон Пита», «Чёрная дыра».

В 1997 году Джо Хейл стал номинантом премии «Оскар» за «Лучшие визуальные эффекты» в фильме «Чёрная дыра» 1979 года. В 2008 году специалист удостоился почётного звания «Легенда Disney» от Национального фан-клуба фэнтези.

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Владимир Озеров
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