Актёр из «Женатого холостяка» умер спустя месяц после 75-летнего юбилея

Заслуженный артист России, актёр и певец Евгений Головин умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает портал «Кино-театр.ру».

По данным портала, Головин скончался вчера, 17 февраля. Причина его смерти неизвестна. Головин родился 17 января 1950 года в Рязани. В 1985 году он окончил ГИТИС. С 1970-х годов снимался в телепроектах и выступал в эфире радио. Зрителям Головин известен по ролям в фильмах «Завтрак на траве» и «Женатый холостяк».