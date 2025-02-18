Актёр из «Женатого холостяка» умер спустя месяц после 75-летнего юбилея
Актёр из «Женатого холостяка» Евгений Головин умер в возрасте 75 лет
Актёр Евгений Головин. Обложка © Youtube / kkrevid
Заслуженный артист России, актёр и певец Евгений Головин умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает портал «Кино-театр.ру».
По данным портала, Головин скончался вчера, 17 февраля. Причина его смерти неизвестна. Головин родился 17 января 1950 года в Рязани. В 1985 году он окончил ГИТИС. С 1970-х годов снимался в телепроектах и выступал в эфире радио. Зрителям Головин известен по ролям в фильмах «Завтрак на траве» и «Женатый холостяк».
А ранее Life.ru писал, что на 67-м году жизни скончался актёр из «Следа» и «Склифосовского» Валерий Зинов. Долгое время артист боролся с онкологическим заболеванием, однако точная причина смерти не раскрывается.