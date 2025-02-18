Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 февраля, 16:54

Актёр из «Женатого холостяка» умер спустя месяц после 75-летнего юбилея

Актёр из «Женатого холостяка» Евгений Головин умер в возрасте 75 лет

Актёр Евгений Головин. Обложка © Youtube / kkrevid

Актёр Евгений Головин. Обложка © Youtube / kkrevid

Заслуженный артист России, актёр и певец Евгений Головин умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает портал «Кино-театр.ру».

По данным портала, Головин скончался вчера, 17 февраля. Причина его смерти неизвестна. Головин родился 17 января 1950 года в Рязани. В 1985 году он окончил ГИТИС. С 1970-х годов снимался в телепроектах и выступал в эфире радио. Зрителям Головин известен по ролям в фильмах «Завтрак на траве» и «Женатый холостяк».

Актёр сериалов «Ищейка» и «Тихий Дон» умер в Краснодаре
Актёр сериалов «Ищейка» и «Тихий Дон» умер в Краснодаре

А ранее Life.ru писал, что на 67-м году жизни скончался актёр из «Следа» и «Склифосовского» Валерий Зинов. Долгое время артист боролся с онкологическим заболеванием, однако точная причина смерти не раскрывается.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar