Осудившую СВО актрису вырезали из нового российского фильма

Режиссёры вырезали сцену с актрисой Юлией Ауг из фильма «Огниво против Волшебной Скважины» из-за того, что артистка осудила спецоперацию (СВО). Об этом сообщили в компании «ПрофиСинема» со ссылкой на источник.

«Ранее было заявлено участие в проекте Юлии Ауг, но в финальном монтаже картины её не будет», — указано в сообщении.

Режиссёром фильма по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена выступил Анджей Петрас. В съёмках кинокартины участвуют актёры Алексей Демидов, Антон Адасинский, Ольга Лапшина. Выход фильма запланирован на 2025 год.

Актриса Юлия Ауг уехала в Прибалтику после начала СВО. Актриса негативно высказалась о соотечественниках, СВО и российской власти, поэтому многие её осудили. Однако на телевидении вскоре после этого не перестали показывать проекты с участием Ауг.