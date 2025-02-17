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Регион
17 февраля, 15:37

Осудившую СВО актрису вырезали из нового российского фильма

Актрису Ауг вырезали из фильма «Огниво против Волшебной Скважины» за критику СВО

Юлия Ауг. Обложка © ТАСС / Ольга Зиновская

Юлия Ауг. Обложка © ТАСС / Ольга Зиновская

Режиссёры вырезали сцену с актрисой Юлией Ауг из фильма «Огниво против Волшебной Скважины» из-за того, что артистка осудила спецоперацию (СВО). Об этом сообщили в компании «ПрофиСинема» со ссылкой на источник.

«Ранее было заявлено участие в проекте Юлии Ауг, но в финальном монтаже картины её не будет», — указано в сообщении.

Режиссёром фильма по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена выступил Анджей Петрас. В съёмках кинокартины участвуют актёры Алексей Демидов, Антон Адасинский, Ольга Лапшина. Выход фильма запланирован на 2025 год.

Актриса Юлия Ауг уехала в Прибалтику после начала СВО. Актриса негативно высказалась о соотечественниках, СВО и российской власти, поэтому многие её осудили. Однако на телевидении вскоре после этого не перестали показывать проекты с участием Ауг.

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А ранее Life.ru писал, что участнику СВО запретили исполнить патриотическую песню на Грушинском фестивале. По словам члена жюри Галины Хомчик, на мероприятии не может быть места произведениям о войне.

Дарья Нарыкова
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