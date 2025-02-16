Участнику СВО запретили исполнить патриотическую песню на Грушинском фестивале
На Грушинском фестивале бардовской песни разгорелся скандал. Участник специальной военной операции Виталий Царёв хотел исполнить песню «Нам нужна одна победа», но член жюри Галина Хомчик категорически запретила это делать. Как сообщает НТВ, Хомчик заявила, что на фестивале не место песням про войну.
«Песня «Нам нужна одна победа» как раз про любовь к Родине. Самая что ни на есть настоящая. Это гимн миллиардов людей. Его написал автор-исполнитель, который был лично знаком с Валерием Грушиным — Булат Окуджава», — заявил Царёв.
Ранее сама Хомчик выступала в США на концерте в честь Булата Окуджавы. Член организации «Офицеры России» Михаил Чудаков задался вопросом, почему исполнительница ездит за границу, но в России ограничивает патриотические выступления.
Ранее стало известно, что III Международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству» пройдёт с 16 по 19 февраля в Москве. На фестивале, первом полностью посвящённом специальной военной операции и её героям, представят четыре премьеры документальных фильмов Макса Фадеева с «У края бездны» и Владислава Рыткова с «Я иду домой». Также покажут работы Олеси Шигиной и Алены Полуниной.
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