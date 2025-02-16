Участнику СВО запретили исполнить патриотическую песню на Грушинском фестивале

На Грушинском фестивале бардовской песни разгорелся скандал. Участник специальной военной операции Виталий Царёв хотел исполнить песню «Нам нужна одна победа», но член жюри Галина Хомчик категорически запретила это делать. Как сообщает НТВ, Хомчик заявила, что на фестивале не место песням про войну.

«Песня «Нам нужна одна победа» как раз про любовь к Родине. Самая что ни на есть настоящая. Это гимн миллиардов людей. Его написал автор-исполнитель, который был лично знаком с Валерием Грушиным — Булат Окуджава», — заявил Царёв.

Ранее сама Хомчик выступала в США на концерте в честь Булата Окуджавы. Член организации «Офицеры России» Михаил Чудаков задался вопросом, почему исполнительница ездит за границу, но в России ограничивает патриотические выступления.