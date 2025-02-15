Фильмы об СВО покажут на закрытии фестиваля «Кино на службе Отечеству»

III Международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству» пройдёт с 16 по 19 февраля в Москве. Об этом сообщила режиссёр Олеся Шигина. В заключительный день запланирован круглый стол с участием режиссёров и музыкантов, работающих на фронте.

На фестивале, первом полностью посвящённом специальной военной операции и её героям, представят четыре премьеры документальных фильмов Макса Фадеева с «У края бездны» и Владислава Рыткова с «Я иду домой». Также покажут работы Олеси Шигиной и Алены Полуниной.

«Фестиваль станет платформой для театра, музыки, кино и живописи, объединив лучших представителей страны: солдат, режиссёров, художников и их семьи», — цитирует Шигину ТАСС.

На фестивале выступят музыканты, включая Алексея «Джанго» Поддубного. Художники представят портреты героев в рамках проекта «Уголь земли Русской». После московского этапа фестиваль продолжит свой путь по 25 регионам в 2025 году, а показы продлятся до мая.