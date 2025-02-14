Бойцам СВО списали долги по кредитам на 3 млрд рублей

Российские судебные приставы решили не взыскивать более 5 тысяч долгов по кредитам с участников спецоперации. Общая сумма задолженностей составляет 3 миллиарда рублей, сообщил журналистам главный судебный пристав РФ и директор ФССП России Дмитрий Аристов.

«С момента вступления в силу изменений в отношении должников-военнослужащих (с 1 декабря 2024 года) органами принудительного исполнения РФ прекращены исполнительные производства о взыскании кредитных платежей в отношении 5 168 должников на сумму свыше 3 млрд рублей. В отношении 624 супругов военнослужащих — на 164 млн рублей», — рассказал он.