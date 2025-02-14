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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
14 февраля, 08:49

Бойцам СВО списали долги по кредитам на 3 млрд рублей

ФССП: Приставы не станут взыскивать с участников СВО 3 млрд долгов по кредитам

Российские судебные приставы решили не взыскивать более 5 тысяч долгов по кредитам с участников спецоперации. Общая сумма задолженностей составляет 3 миллиарда рублей, сообщил журналистам главный судебный пристав РФ и директор ФССП России Дмитрий Аристов.

«С момента вступления в силу изменений в отношении должников-военнослужащих (с 1 декабря 2024 года) органами принудительного исполнения РФ прекращены исполнительные производства о взыскании кредитных платежей в отношении 5 168 должников на сумму свыше 3 млрд рублей. В отношении 624 супругов военнослужащих — на 164 млн рублей», — рассказал он.

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Но это не единственная подобная мера поддержки от руководства РФ. В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о списании до 10 млн рублей долгов по кредитам участникам спецоперации, а также их супругам.

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Shutterstock /FOTODOM / Yulai Studio

Владимир Озеров
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