Путин отдал Белоусову важный приказ о пропавших без вести бойцах СВО
Путин поручил Минобороны усовершенствовать поиск пропавших без вести бойцов СВО
Президент России Владимир Путин ждёт от министра обороны Андрея Белоусова предложения по совершенствованию механизма поиска пропавших без вести бойцов СВО. Соответствующий перечень поручений главы государства по итогам пресс-конференции президента 19 декабря 2024 года появился на сайте Кремля.
«Минобороны РФ представить предложения о совершенствовании механизма поиска военнослужащих, пропавших без вести в период участия в СВО, и поддержки членов их семей», — распорядился Путин и установил крайний срок – 1 апреля 2025 года.
Ранее российский лидер поручил рассмотреть вопрос о введении обязательной геномной регистрации военным при отправке на СВО или в районы проведения контртеррористической операции (КТО). Глава государства поддержал идею главы Комитета семей воинов Отечества Юлии Белеховой о сдаче военнослужащими ДНК-материала при подписании контракта с ВС РФ. Также Путин распорядился проработать вопрос с трудоустройством бойцов СВО с инвалидностью. Он лично посетил центр, где проходят реабилитацию ветераны после ранения. Кроме того, российский лидер приказал создать турниры по профмастерству для ветеранов СВО с инвалидностью.
Владимир Путин и Андрей Белоусов. Обложка © Life.ru / Павел Баранов