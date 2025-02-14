Путин отдал Белоусову важный приказ о пропавших без вести бойцах СВО

Президент России Владимир Путин ждёт от министра обороны Андрея Белоусова предложения по совершенствованию механизма поиска пропавших без вести бойцов СВО. Соответствующий перечень поручений главы государства по итогам пресс-конференции президента 19 декабря 2024 года появился на сайте Кремля.

«Минобороны РФ представить предложения о совершенствовании механизма поиска военнослужащих, пропавших без вести в период участия в СВО, и поддержки членов их семей», — распорядился Путин и установил крайний срок – 1 апреля 2025 года.