Путин поручил рассмотреть вопрос о сдаче ДНК при подписании контракта с ВС РФ
Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о введении обязательной геномной регистрации военным при отправке на СВО или в районы проведения контртеррористической операции (КТО). Глава государства поддержал идею главы Комитета семей воинов Отечества Юлии Белеховой о сдаче военнослужащими ДНК-материала при подписании контракта с ВС РФ, говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, опубликованном на сайте Кремля.
«Рассмотреть вопрос о введении обязательной государственной геномной регистрации военнослужащих и лиц гражданского персонала, направляемых для выполнения задач СВО либо направляемых в районы проведения КТО», — поручил глава государства и распорядился представить доклад до 1 июля 2025 года.
А ранее Путин поручил проработать вопрос с трудоустройством бойцов СВО с инвалидностью. Глава государства лично посетил центр, где проходят реабилитацию бойцы СВО после ранения. Кроме того, российский лидер приказал создать турниры по профмастерству для ветеранов СВО с инвалидностью.
VK / Минобороны России