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Регион
8 февраля, 09:17

Путин поручил рассмотреть вопрос о сдаче ДНК при подписании контракта с ВС РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о введении обязательной геномной регистрации военным при отправке на СВО или в районы проведения контртеррористической операции (КТО). Глава государства поддержал идею главы Комитета семей воинов Отечества Юлии Белеховой о сдаче военнослужащими ДНК-материала при подписании контракта с ВС РФ, говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, опубликованном на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о введении обязательной государственной геномной регистрации военнослужащих и лиц гражданского персонала, направляемых для выполнения задач СВО либо направляемых в районы проведения КТО», — поручил глава государства и распорядился представить доклад до 1 июля 2025 года.

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А ранее Путин поручил проработать вопрос с трудоустройством бойцов СВО с инвалидностью. Глава государства лично посетил центр, где проходят реабилитацию бойцы СВО после ранения. Кроме того, российский лидер приказал создать турниры по профмастерству для ветеранов СВО с инвалидностью.

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Андрей Бражников
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