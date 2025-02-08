Путин поручил рассмотреть вопрос о сдаче ДНК при подписании контракта с ВС РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о введении обязательной геномной регистрации военным при отправке на СВО или в районы проведения контртеррористической операции (КТО). Глава государства поддержал идею главы Комитета семей воинов Отечества Юлии Белеховой о сдаче военнослужащими ДНК-материала при подписании контракта с ВС РФ, говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, опубликованном на сайте Кремля.