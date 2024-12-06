Путин поручил создать в РФ турниры по профмастерству для ветеранов СВО с инвалидностью

В России начнут проводить соревнования по профессиональному мастерству для получивших инвалидность ветеранов СВО. Об этом говорится в перечне указаний президента РФ Владимира Путину к кабмину и фонду «Защитники Отечества».

«Рассмотреть вопрос о проведении начиная с 2025 года чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции, являющихся инвалидами», — говорится в поручении.

Президент также распорядился установить объёмы и источники финансирования таких соревнований. Отчитаться об исполнении данного по итогам октябрьского совещания с членами кабмина поручения ответственные должны до 1 марта 2025 года.