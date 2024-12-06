Путин поручил создать в РФ турниры по профмастерству для ветеранов СВО с инвалидностью
В РФ появятся турниры профессиональных навыков для ветеранов СВО с инвалидностью
В России начнут проводить соревнования по профессиональному мастерству для получивших инвалидность ветеранов СВО. Об этом говорится в перечне указаний президента РФ Владимира Путину к кабмину и фонду «Защитники Отечества».
«Рассмотреть вопрос о проведении начиная с 2025 года чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции, являющихся инвалидами», — говорится в поручении.
Президент также распорядился установить объёмы и источники финансирования таких соревнований. Отчитаться об исполнении данного по итогам октябрьского совещания с членами кабмина поручения ответственные должны до 1 марта 2025 года.
Ранее Владимир Путин навестил военнослужащих, реабилитирующихся после полученных в зоне спецоперации ранений, в АО «ЦИТО». Один из них увлёкся тяжёлой атлетикой и поделился с главой РФ достижением — он жмёт от груди 150 килограммов при весе в 86. Российский лидер отметил, что такое вряд ли было под силу даже богатырю Илье Муромцу.
Life.ru