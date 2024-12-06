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6 декабря, 19:32

Путин поручил создать в РФ турниры по профмастерству для ветеранов СВО с инвалидностью

В РФ появятся турниры профессиональных навыков для ветеранов СВО с инвалидностью

В России начнут проводить соревнования по профессиональному мастерству для получивших инвалидность ветеранов СВО. Об этом говорится в перечне указаний президента РФ Владимира Путину к кабмину и фонду «Защитники Отечества».

«Рассмотреть вопрос о проведении начиная с 2025 года чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции, являющихся инвалидами», — говорится в поручении.

Президент также распорядился установить объёмы и источники финансирования таких соревнований. Отчитаться об исполнении данного по итогам октябрьского совещания с членами кабмина поручения ответственные должны до 1 марта 2025 года.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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