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3 декабря, 14:15

Путин сравнил ветерана СВО, преуспевшего в тяжёлой атлетике, с Ильёй Муромцем

Президент России Владимир Путин провел параллель между военнослужащим, проходящим реабилитацию в АО «ЦИТО» и занимающимся тяжёлой атлетикой, и знаменитым богатырём Ильёй Муромцем.

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Один из военнослужащих рассказал верховному главнокомандующему, что после ранения начал заниматься тяжёлой атлетикой и пауэрлифтингом, и при своём весе в 86 килограммов поднимает 150 килограммов в жиме лёжа.

«Сомневаюсь, что Илья Муромец столько поднимал. Здоровый был богатырь, но чтобы жал 150 — это вряд ли,» —с улыбкой сказал президент, обращаясь к военному.

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Напомним, что во вторник Путин посетил АО «ЦИТО» (Центр инновационных технологий в ортопедии), где изготавливаются протезы. После осмотра центра он пообщался с военными, которые восстанавливаются после травм, полученных в зоне специальной военной операции.

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Life.ru

Марина Фещенко
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