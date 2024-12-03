Путин сравнил ветерана СВО, преуспевшего в тяжёлой атлетике, с Ильёй Муромцем

Президент России Владимир Путин провел параллель между военнослужащим, проходящим реабилитацию в АО «ЦИТО» и занимающимся тяжёлой атлетикой, и знаменитым богатырём Ильёй Муромцем.

Один из военнослужащих рассказал верховному главнокомандующему, что после ранения начал заниматься тяжёлой атлетикой и пауэрлифтингом, и при своём весе в 86 килограммов поднимает 150 килограммов в жиме лёжа.

«Сомневаюсь, что Илья Муромец столько поднимал. Здоровый был богатырь, но чтобы жал 150 — это вряд ли,» —с улыбкой сказал президент, обращаясь к военному.