Былины не врут: Что говорят учёные после экспертизы останков Ильи Муромца Изучение останков преподобного Ильи Печерского открыло перед учёными удивительные факты: Илья Муромец действительно существовал и сильно отличался от современников. 8 октября, 11:00 Былинный герой — богатырь Илья Муромец. Обложка © «Кандинский»

В Киево-Печерской лавре хранится много мощей русских людей: святых и героев. Но о могиле одного из них знают все от мала до велика — это герой былин Илья Муромец. В лавре его зовут монахом Ильёй Печерским, а на Западе именуют Ильёй Русским. Именно этот человек, по преданиям, был богатырём, защитником Древней Руси.

Кто он, Илья Муромец

О могучем богатыре Илье Муромце, пролежавшем на печи тридцать лет да три года, все знают со школы. Илья Муромец был богатырём с чувством собственного достоинства, верным слову и долгу. До 33 лет лежал на печи в родительском доме в маленьком селе Карачарове у города Мурома. Его исцелили три старца-странника — «калики перехожие» и дали ему огромную силу. Богатырь сражался с половцами, защищал города от разбойников и вызволял девиц из полона. Была у Муромца и жена ему под стать: богатырша поляница Савишна.

У художника Васнецова было своё видение Ильи Муромца. Фото © Wikipedia / Виктор Михайлович Васнецов

Начиная с XIX века среди учёных развернулись горячие споры о том, существовал Илья Муромец на самом деле или это сказочный персонаж. В XIX веке лингвисты и этнографы склонялись к тому, что богатырь был мифическим, к середине XX века стала преобладать теория, что в былинах шла речь о конкретном человеке. И только к концу существования СССР учёные догадались связать былинный образ богатыря с мощами русского святого преподобного Илии (Ильи) Печерского, которые лежали в Киево-Печерской лавре и пользовались всенародным почитанием. Простые люди знали, что это и есть легендарный заступник Руси — Илья Муромец.

Открытие произошло случайно. Особого пиетета к святыням в СССР не испытывали, и с 1989-го по 1992 год межведомственная комиссия Министерства здравоохранения Украинской ССР провела всестороннее исследование целой череды мощей русских святых в Киево-Печерской лавре. Среди них оказались и останки Ильи Печерского.

Икона Ильи Муромца. Фото © Azbyka.ru

Исследование мощей Ильи Муромца

Комплексные исследования длились три года. В них принимали участие сотрудники Киевского мединститута: судмедэксперты, патологоанатомы, рентгенологи, биохимики и даже гигиенисты. Датирование останков проводили специалисты Института геологии Академии наук. Какие же аргументы оказались в пользу того, что в лавре лежали останки Ильи Муромца?

Рентгенологические исследования показали, что рост преподобного Ильи составлял один метр 77 сантиметров — то есть он был на голову выше окружающих. Средний рост русских мужчин вплоть до XIX века составлял один метр 63 сантиметра. Рост других святых в лавре был 160–165 см.

У преподобного Ильи было редкое заболевание позвоночника — спондилоартроз, которое приводило к сильнейшим болям и ограничению подвижности. На спондилоартроз указывали изменения в позвоночнике. Вероятно, болезнь случалась приступами и богатырь то и дело был вынужден отдыхать на печи. Потом ему становилось лучше — и он снова мог участвовать в сражениях. Это могло породить легенду о чудесном исцелении Ильи Муромца каликами.

Строение костей монаха Ильи Печерского рассказало учёным о том, что у него были развиты мышцы. Это ещё один аргумент в пользу того, что в лавре покоятся останки богатыря Ильи Муромца.

У Ильи было ещё одно редкое отклонение — акромегалия. То есть отдельные части тела были непропорционально большими. Например, у него были очень широкие плечи и крупная голова. Более того, кости черепа были толще, чем у обычного человека. Пробить их было сложно. Там, где другой человек падал с размозжённой головой, Илья Печерский продолжал биться. Ещё одной особенностью богатыря были крупные ключицы и крепкие запястья.

При жизни Илья Печерский имел множество боевых ранений: у него были порублены рёбра; имелась рубленая рана ключицы и ранение плоским колюще-режущим предметом в ладонь.

И наконец, монах скончался в возрасте 45–50 лет от проникающего ранения в грудную клетку. Проще говоря, кто-то ударил его копьём в сердце. Историки предполагают, что это случилось в 1204 году, когда Киев был осаждён войсками половцев и князя Рюрика Ростиславовича. Следовательно, родился Илья Муромец между 1150-м и 1165 годом.

Датировка мощей святого осуществлялась с помощью аминокислотного анализа. У живых людей аминокислоты находятся в L-форме, а после смерти принимают D-форму. Чем больше D-форм, тем древнее останки. Анализ показал, что Илья Печерский жил в XI–XII вв. Как видите, совпадений слишком много, чтобы они были простой случайностью.

Реконструкция внешности преподобного Ильи Печерского (Муромского)

Сейчас бы эти исследования стали сенсацией, но в конце 1980-х – начале 1990-х годов никто им даже не придал значения. Между тем состоялось ещё одно уникальное событие: антрополог и судмедэксперт Сергей Никитин сумел реконструировать облик богатыря. Сделано это было с помощью рентгеновских снимков. Сначала учёный реконструировал череп Ильи Муромца, а затем и его лицо. Именно он обратил внимание на толщину костей черепа — особенно антрополога удивили лобные кости, теменные и затылочные.

Реконструкция облика Ильи Печерского была проведена антропологом Сергеем Никитиным. Фото © Wikipedia

«Очень толстые были кости лобные, теменные, затылочные, они заметно превышали норму. А что это значит? Одному человеку молотком ударят, и у него вдавленный перелом, травма черепно-мозговая. А с таким черепом кувалдой ударить — ничего не будет с ним», — так позже он комментировал результаты исследования.

Как видите, на реконструкции по методу Герасимова перед нами предстаёт мужчина славянской наружности, с приятными чертами лица. Настоящий Илья Муромец. Ещё одна деталь, на которую обращали внимание и более ранние исследователи. Это тот факт, что правая рука Ильи Печерского сложена в двуперстие. Он, как и положено было в Древней Руси, крестился двумя пальцами, а не тремя.

Как оказался Илья Муромец в Киево-Печерской лавре

Однако пессимисты считали, что физические данные святого ещё не говорят о том, что он богатырь. Ведь предполагаемый Илья Муромец был монахом. А монахи оружие в руки, как правило, не брали.

Отгадка таится, как это ни странно, в европейских литературных источниках. Уже в XIII веке на территории Германии был сложен эпос, одним из персонажей которого стал воин Илья Русский. По сюжету богатырь был тяжело ранен в бою и дал Богу обет, что если выживет, то уйдёт в монастырь и примет постриг. Так Илья Муромец и сделал после выздоровления. А потом на монастырь напали враги и убили настоятеля. Увидев это, Илья Муромец снова взял в руки меч и погиб, защищая братию монастыря. Случилось это как раз в самом начале XII века.

Илья Муромец был не единственным монахом, кто брал в руки оружие. Спустя почти два века, в 1380 году, оружие взяли в руки два монаха — Пересвет и Ослябя. Сделали они это по благословению святого Сергия Радонежского. Они участвовали в Куликовской битве и погибли. А в 1854 году оружие в руки взяли монахи Соловецкого монастыря. Его стены стали военной крепостью, когда в наши воды с агрессивными намерениями пожаловали два английских военных корабля: «Миранда» и «Бриск». С помощью артиллерии монахи не только предотвратили высадку англичан на Русской земле, но и обратили их в бегство.

Авторы Майя Новик