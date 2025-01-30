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Регион
29 января, 21:06

Путин поддержал инициативу Дагестана по строительству центра для раненых бойцов СВО

Меликов доложил Путину о строительстве реабилитационного центра для бойцов СВО

Глава Дагестана Сергей Меликов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о планах создания в республике реабилитационного центра для военнослужащих, получивших тяжёлые ранения в ходе специальной военной операции. Встреча состоялась в Кремле в среду, 29 января.

Меликов отметил, что проект будет реализован за счёт внебюджетных средств при участии дагестанских инвесторов. Центр рассчитан на 200–300 койко-мест и расположится рядом со строящимся госпиталем Каспийской флотилии.

Меликов сообщил о планах создания реабилитационного центра. Видео © Telegram / Администрация Главы РД

«Реализуем ряд проектов, один из них, по которому договорённость достигнута уже в этом году, — это строительство за счёт наших инвесторов, дагестанских инвесторов, реабилитационного центра для военнослужащих, получивших тяжёлые ранения», — заявил Меликов.

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Напомним, Владимир Путин вернулся из двухдневной рабочей поездки в Москву и 29 января принял главу Республики Дагестан Сергея Меликова. На повестке встречи стояли новости экономического развития республики. В частности, речь шла о росте реальных и номинальных зарплат, промышленности и сельского хозяйства.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Артём Гапоненко
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