В Дагестане с помощью квадрокоптера обнаружили подпольную майнинг-ферму

В Дагестане была обнаружена нелегальная майнинг-ферма, подключённая к линии электропередач. Глава «Дагэнерго» Арсен Гаджиев сообщил, что для её выявления использовался квадрокоптер с тепловизором. Это позволило точно вычислить место подключения в Карабудахкентском районе.

Гаджиев уточнил, что предварительный ущерб от незаконного подключения составил около трёх миллионов рублей.

В Дагестане была обнаружена нелегальная майнинг-ферма. Видео © Telegram / Арсен Гаджиев

«Я призываю джамааты сёл быть бдительными. Если вы заметили подозрительную активность, сообщайте об этом. Только совместными усилиями мы сможем выявить все нелегальные майнинг-фермы и защитить наши города и районы от подобных злоупотреблений», — написал Гаджиев в телеграм-канале.