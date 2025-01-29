В Дагестане с помощью квадрокоптера обнаружили подпольную майнинг-ферму
В Дагестане была обнаружена нелегальная майнинг-ферма, подключённая к линии электропередач. Глава «Дагэнерго» Арсен Гаджиев сообщил, что для её выявления использовался квадрокоптер с тепловизором. Это позволило точно вычислить место подключения в Карабудахкентском районе.
Гаджиев уточнил, что предварительный ущерб от незаконного подключения составил около трёх миллионов рублей.
В Дагестане была обнаружена нелегальная майнинг-ферма. Видео © Telegram / Арсен Гаджиев
«Я призываю джамааты сёл быть бдительными. Если вы заметили подозрительную активность, сообщайте об этом. Только совместными усилиями мы сможем выявить все нелегальные майнинг-фермы и защитить наши города и районы от подобных злоупотреблений», — написал Гаджиев в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что специалисты компании «Россети Северный Кавказ» остановили крупное хищение электроэнергии через майнинг-ферму. Объём украденной энергии мог быть сопоставим с полумесячным потреблением самого крупного города региона — Назрани.
Telegram / Арсен Гаджиев