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Регион
29 января, 04:53

В Дагестане с помощью квадрокоптера обнаружили подпольную майнинг-ферму

В Дагестане была обнаружена нелегальная майнинг-ферма, подключённая к линии электропередач. Глава «Дагэнерго» Арсен Гаджиев сообщил, что для её выявления использовался квадрокоптер с тепловизором. Это позволило точно вычислить место подключения в Карабудахкентском районе.

Гаджиев уточнил, что предварительный ущерб от незаконного подключения составил около трёх миллионов рублей.

В Дагестане была обнаружена нелегальная майнинг-ферма. Видео © Telegram / Арсен Гаджиев

«Я призываю джамааты сёл быть бдительными. Если вы заметили подозрительную активность, сообщайте об этом. Только совместными усилиями мы сможем выявить все нелегальные майнинг-фермы и защитить наши города и районы от подобных злоупотреблений»,написал Гаджиев в телеграм-канале.

В Махачкале нашли подпольную майнинг-ферму, нанёсшую многомиллионный ущерб
В Махачкале нашли подпольную майнинг-ферму, нанёсшую многомиллионный ущерб

Ранее сообщалось, что специалисты компании «Россети Северный Кавказ» остановили крупное хищение электроэнергии через майнинг-ферму. Объём украденной энергии мог быть сопоставим с полумесячным потреблением самого крупного города региона — Назрани.

Обложка ©

Telegram / Арсен Гаджиев

Артём Гапоненко
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