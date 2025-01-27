В Ингушетии предотвратили хищение электроэнергии через майнинг почти на ₽90 млн

Специалисты компании «Россети Северный Кавказ» остановили крупное хищение электроэнергии через майнинг-ферму. Объём украденной энергии мог быть сопоставим с полумесячным потреблением самого крупного города региона — Назрани. Об этом сообщили в пресс-службе «Россетей Северного Кавказа».

«Обнаружили в сельском поселении Гази-Юрт подключение к электрической сети по схеме, не соответствующей договору о поставке энергоресурса. Составлен акт о безучётном потреблении на 9,3 млн киловатт-часов. Это сопоставимо с полумесячным потреблением крупнейшего города республики — Назрани. Ущерб, нанесённый компании, оценён почти в 89,2 млн рублей», — сказано в публикации.

Майнинг-ферма была оборудована в нежилом помещении на окраине одного из сёл. Внутри нашлись 334 спецустройства, предназначенных для майнинга и подключенных незаконно.

В пресс-службе «Россетей» подчеркнули, что майнинг становится причиной превышение максимальной нагрузки на линии электропередачи и трансформаторные станции, из-за чего возрастает риск технологических сбоев и пожаров. Вдобавок к этому, отсутствие платы за потраченный энергоресурс замедляет процесс модернизации сетевого комплекса, так что борьба с незаконным майнингом является одним из приоритетов «Россетей».