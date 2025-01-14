В Махачкале нашли подпольную майнинг-ферму, нанёсшую многомиллионный ущерб

В Махачкале была обнаружена крупная майнинг-ферма. Огромный объём использованной электроэнергии нанёс ущерб в размере более 180 миллионов рублей. Об этом сообщил и. о. директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» Арсен Гаджиев.

Криптоферма, обнаруженная в Махачкале. Видео © Telegram / Арсен Гаджиев

«Хозяин этой фермы незаконно подключился к сети, воруя электроэнергию у добросовестных граждан», – написал Гаджиев в своём телегам-канале.

Как следует из публикации, на месте криптофермы работало 408 аппаратов для майнинга. При этом злоумышленник украл электроэнергии общим объёмом свыше 27 миллионов кВт·ч. Информация о ней уже передана правоохранителям.