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Регион
14 января, 05:30

В Махачкале нашли подпольную майнинг-ферму, нанёсшую многомиллионный ущерб

«Дагэнерго»: В Махачкале была пресечена работа подпольной криптофермы

В Махачкале была обнаружена крупная майнинг-ферма. Огромный объём использованной электроэнергии нанёс ущерб в размере более 180 миллионов рублей. Об этом сообщил и. о. директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» Арсен Гаджиев.

Криптоферма, обнаруженная в Махачкале. Видео © Telegram / Арсен Гаджиев

«Хозяин этой фермы незаконно подключился к сети, воруя электроэнергию у добросовестных граждан», – написал Гаджиев в своём телегам-канале.

Как следует из публикации, на месте криптофермы работало 408 аппаратов для майнинга. При этом злоумышленник украл электроэнергии общим объёмом свыше 27 миллионов кВт·ч. Информация о ней уже передана правоохранителям.

Подземную криптоферму обнаружили в Дагестане
Подземную криптоферму обнаружили в Дагестане

Ранее президент РФ Владимир Путин предупреждал о том, что если не контролировать майнинг криптовалют, то электромощностей не будет хватать многим объектам, в том числе жилым зданиям. Он обратил внимание, что без электричества останутся предприятия, системы ЖКХ, конкретные города и посёлки, а также другие инфраструктурные объекты.

Обложка ©

Telegram / Арсен Гаджиев

Мария Любицкая
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