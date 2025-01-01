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Регион
1 января, 04:51

Майнинг запрещён в 10 регионах России с 1 января

С 1 января 2025 года вступило в силу постановление правительства России, запрещающее майнинг криптовалют в десяти регионах и вводящее ограничения в трёх других. Эти меры будут действовать до 15 марта 2031 года, они объясняются потенциальными угрозами дефицита электроэнергии в указанных областях.

Запрет затрагивает такие регионы, как Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, а также Донецкие и Луганские народные республики, территории Запорожской и Херсонской областей.

В дополнение, в некоторых частях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края временно ограничен майнинг в периоды пикового энергопотребления. В 2025 году эти пики намечены с 1 января по 15 марта, а в последующие годы — с 15 ноября по 15 марта. Как пишет ТАСС, данный перечень может быть изменён на основании решений правительственной комиссии по электроэнергетике для поддержания энергетического баланса.

Промышленный майнинг стал частью международного имиджа России
Промышленный майнинг стал частью международного имиджа России

Напоминаем, что в ноябре Министерство энергетики России выдвинуло предложение о запрете майнинга криптовалют в ряде регионов. В администрации президента РФ ранее обращали внимание на то, что из-за деятельности майнеров страна может столкнуться с нехваткой электроэнергии в ближайшие годы.

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Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Николь Вербер
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