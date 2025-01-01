Майнинг запрещён в 10 регионах России с 1 января

С 1 января 2025 года вступило в силу постановление правительства России, запрещающее майнинг криптовалют в десяти регионах и вводящее ограничения в трёх других. Эти меры будут действовать до 15 марта 2031 года, они объясняются потенциальными угрозами дефицита электроэнергии в указанных областях.

Запрет затрагивает такие регионы, как Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, а также Донецкие и Луганские народные республики, территории Запорожской и Херсонской областей.

В дополнение, в некоторых частях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края временно ограничен майнинг в периоды пикового энергопотребления. В 2025 году эти пики намечены с 1 января по 15 марта, а в последующие годы — с 15 ноября по 15 марта. Как пишет ТАСС, данный перечень может быть изменён на основании решений правительственной комиссии по электроэнергетике для поддержания энергетического баланса.