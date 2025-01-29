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Регион
29 января, 15:57

Путин поручил главе Дагестана помогать героям СВО

Путин попросил главу Дагестана Меликова не забывать о помощи участникам СВО

Президент РФ Владимир Путин вернулся из двухдневной рабочей поездки в Москву и сейчас принимает в своём кабинете главу Республики Дагестан Сергея Меликова. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин принял Сергея Меликова в Кремля. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«После двух дней региональных поездок Президент вновь работает в Кремле. Состоялась рабочая встреча Владимира Путина с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым», — говорится в публикации.

На повестке встречи стояли новости экономического развития Республики Дагестан. В частности, речь шла о росте реальных и номинальных зарплат, промышленности и сельского хозяйства. Меликов добавил, что руководство региона проделывает большую работу по выводу из серых схем заработка многих дагестанских предпринимателей, трудящихся в самых разных сферах. Кроме того, российский лидер поручил главе региона лично заниматься оказанием помощи героям и участникам СВО.

«Не забывайте про них, постоянно должны заниматься этим лично», — сказал Путин.

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Как рассказывал Life.ru, накануне Владимир Путин посетил Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара», где осмотрел модели сельскохозяйственных беспилотников С-80, обладающих функцией вертикального взлёта и посадки. В ходе деловой поездки президент поручил открыть в стране 48 специализированных центров по производству БПЛА.

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Telegram / Кремль. Новости

Юрий Лысенко
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