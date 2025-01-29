Путин поручил главе Дагестана помогать героям СВО

Президент РФ Владимир Путин вернулся из двухдневной рабочей поездки в Москву и сейчас принимает в своём кабинете главу Республики Дагестан Сергея Меликова. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин принял Сергея Меликова в Кремля. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«После двух дней региональных поездок Президент вновь работает в Кремле. Состоялась рабочая встреча Владимира Путина с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым», — говорится в публикации.

На повестке встречи стояли новости экономического развития Республики Дагестан. В частности, речь шла о росте реальных и номинальных зарплат, промышленности и сельского хозяйства. Меликов добавил, что руководство региона проделывает большую работу по выводу из серых схем заработка многих дагестанских предпринимателей, трудящихся в самых разных сферах. Кроме того, российский лидер поручил главе региона лично заниматься оказанием помощи героям и участникам СВО.