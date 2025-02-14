В храме Христа Спасителя прошёл праздник творчества для участников СВО

В храме Христа Спасителя провели праздник творчества для ветеранов СВО. На него были приглашены ветераны СВО, их родные, военнослужащие и добровольцы, а также активисты общественных движений — свыше 1200 человек, стоящих на страже интересов России. Мероприятие является частью Фестиваля творчества для ветеранов спецоперации «По праву памяти» — большого проекта «Бессмертного полка» России. В общей сложности фестиваль будет идти три дня, в его рамках будет организован конкурс рисунков для ветеранов СВО.

На выставке рисунков в рамках фестиваля участники могли насладиться творческими работами, созданными в номинации «Своих не бросаем». Эти произведения искусства отражали уважение и признание к героям современности, вдохновляя зрителей и участников на дальнейшие действия поддержки. Каждый рисунок был оформлен в виде открытки, и гости мероприятия имели возможность написать тёплые слова и пожелания. Эти отправления станут не только приятным дополнением к гуманитарной помощи, но и символом единства и патриотизма. В честь Дня защитника Отечества наши бойцы получат эти открытки, наполненные искренними чувствами и поддержкой, что придаст им сил и уверенности в их благородном деле защиты Родины.

«Этот фестиваль, праздник творчества, мы организовали для участников СВО вместе с бойцами, которые поделились своими песнями, зарисовками «из-за ленточки» и рассказами на нашем конкурсе «По праву памяти». В такое время, когда нашему народу вновь пришлось встать на защиту Отечества, в этот вечер мы хотим поблагодарить вас, дорогие защитники, через песни и стихи и сказать — мы вами гордимся!» — рассказал сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка» России, кавалер ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров.

В концерте участвовали известные деятели российской эстрады: певцы Олег Газманов и Алексей Джанго Поддубный, заслуженные артисты России Дмитрий Дюжев и Сергей Куприк, лауреат Государственной премии России Ольга Будина. Концерт вели Дюжев и телеведущая Мария Ситтель. Артисты исполнили новые треки, а также любимые россиянами песни о подвигах предков. Финальным номером вечера стало выступление народного артиста России Олега Газманова. Песню «Вперёд, Россия» вместе с ним исполнили победители конкурса и весь зал.

На мероприятии также были озвучены важные ценности, которые лежат в основе конкурса «По праву памяти»: сохранение исторической памяти, уважение к подвигу защитников Родины и поддержка тех, кто сейчас находится на передовой. Поскольку в конкурсе принимают участие не только ветераны войны, но и их семьи, это подчёркивает значение единства и сплочённости народа в противостоянии современным вызовам. Награды и признание, полученные участниками, символизируют не только индивидуальные достижения, но и общую память о прошлом, которая объединяет поколения.

Фестиваль в Музее Победы завершится 20 февраля, где в 16:00 будет открыта выставка рисунков «Своих не бросаем». Она будет дополнена работами члена жюри конкурса, современного художника-живописца Алексея Крюкова. Кроме того, в одном из залов музея пройдет презентация документального фильма «По праву памяти», посвящённого участникам СВО и их семьям. Это мероприятие обещает быть значимым и трогательным, позволяя обратить внимание на важные темы памяти и поддержки.