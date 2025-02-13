«Знают, что они — его ребята»: Ветеран СВО оценил тёплые слова Путина о российских бойцах

Президент России Владимир Путин, назвав бойцов СВО «своими ребятами», выделил тех, кто живёт судьбой страны. Так реплику главы государства в беседе с Life.ru прокомментировал ветеран спецоперации, и.о. главы Волжского района Самарской области Александр Шарков.

«Называя бойцов «мои ребята», он подчёркивает, что это не его младшие товарищи, это его команда. Как в спорте есть команда единомышленников. Это очень правильные дружеские слова отца. Отец обнял, руку пожал. Он понимает, с чем они сталкиваются, через какие трудности проходят, что все работают вместе», — отметил он.

Шарков выразил уверенность, что видео точно дойдёт до парней на передовой и они улыбнутся. Эти слова Путина вселят в них ещё большую уверенность в скорой победе, потому что бойцы знают, что они — его ребята, заключил ветеран.