Владимир Путин
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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
13 февраля, 17:06

«Знают, что они — его ребята»: Ветеран СВО оценил тёплые слова Путина о российских бойцах

Ветеран Шарков назвал заявление Путина о бойцах СВО «словами отца»

Владимир Путин в ходе прямой линии показал копию боевого знамени, которую ему передали морские пехотинцы. Фото © Life.ru

Владимир Путин в ходе прямой линии показал копию боевого знамени, которую ему передали морские пехотинцы. Фото © Life.ru

Президент России Владимир Путин, назвав бойцов СВО «своими ребятами», выделил тех, кто живёт судьбой страны. Так реплику главы государства в беседе с Life.ru прокомментировал ветеран спецоперации, и.о. главы Волжского района Самарской области Александр Шарков.

«Называя бойцов «мои ребята», он подчёркивает, что это не его младшие товарищи, это его команда. Как в спорте есть команда единомышленников. Это очень правильные дружеские слова отца. Отец обнял, руку пожал. Он понимает, с чем они сталкиваются, через какие трудности проходят, что все работают вместе», — отметил он.

Шарков выразил уверенность, что видео точно дойдёт до парней на передовой и они улыбнутся. Эти слова Путина вселят в них ещё большую уверенность в скорой победе, потому что бойцы знают, что они — его ребята, заключил ветеран.

Путин на «Итогах года» показал боевое знамя, которое ему передали морпехи
Путин на «Итогах года» показал боевое знамя, которое ему передали морпехи

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Брянской области Александром Богомазом тепло отозвался об участниках СВО и поблагодарил главу региона за их поддержку. Он попросил Богомаза: «И впредь про моих ребят не забывать».

Ольга Годуненко
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