Путин назвал участников СВО «мои ребята»

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Брянской области Александром Богомазом тепло отозвался об участниках СВО и поблагодарил главу региона за их поддержку.

«Хочу поблагодарить за внимание к участникам специальной военной операции, членам их семей. Прошу вас и впредь про моих ребят не забывать: оказывайте им и их близким всю необходимую поддержку», — обратился к Богомазу российский лидер.