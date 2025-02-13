Путин назвал участников СВО «мои ребята»
Путин на встрече с Богомазом назвал участников СВО «мои ребята»
Фото © Life.ru
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Брянской области Александром Богомазом тепло отозвался об участниках СВО и поблагодарил главу региона за их поддержку.
«Хочу поблагодарить за внимание к участникам специальной военной операции, членам их семей. Прошу вас и впредь про моих ребят не забывать: оказывайте им и их близким всю необходимую поддержку», — обратился к Богомазу российский лидер.
Ранее губернатор Брянщины доложил российскому лидеру о мерах защиты жителей приграничья и поддержки военнослужащих и их семей. Ситуация в регионе, по словам Богомаза, «непростая, но контролируемая». Жители Брянской области делают всё необходимое для поддержки наших защитников.