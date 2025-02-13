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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
13 февраля, 14:05

Путин назвал участников СВО «мои ребята»

Путин на встрече с Богомазом назвал участников СВО «мои ребята»

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Брянской области Александром Богомазом тепло отозвался об участниках СВО и поблагодарил главу региона за их поддержку.

«Хочу поблагодарить за внимание к участникам специальной военной операции, членам их семей. Прошу вас и впредь про моих ребят не забывать: оказывайте им и их близким всю необходимую поддержку», — обратился к Богомазу российский лидер.

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Ранее губернатор Брянщины доложил российскому лидеру о мерах защиты жителей приграничья и поддержки военнослужащих и их семей. Ситуация в регионе, по словам Богомаза, «непростая, но контролируемая». Жители Брянской области делают всё необходимое для поддержки наших защитников.

Марина Фещенко
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