Не оценили по достоинству: 9 советских актёров, оставшихся без звания «Народный артист СССР»

Звание «Народный артист СССР» появилось в 1936 году. Это была высшая награда за достижения в области музыки и сценических искусств, ведь её смысл состоял в том, что человека признавали лучшим артистом всего Союза, а не отдельной республики. Более того, это звание давало ряд серьёзных привилегий. Так, народные артисты СССР прикреплялись к номенклатурным поликлиникам, лучшим в Союзе, бесплатно отдыхали в самых шикарных санаториях, получали служебное авто и госдачу. Эти счастливчики по бросовым ценам покупали импорт и дефицит, получали повышенную пенсию, были первыми в очереди на квартиру. Понятно, что попасть в их ряды стремились все, но удавалось лишь немногим.

За всё время существования награды её получило только немногим более тысячи человек, большинство — актёры и режиссёры. А многие просто не доживали до окончания бюрократического цикла и умирали, получая премию посмертно. К тому же награждение званием было иерархично: на него могли претендовать только народные артисты РСФСР и других республик. Рассказываем, кто из великих советских актёров так и не дождался почётной награды.

Андрей Миронов

Андрей Миронов, любимец советских женщин, так и не получил главную награду СССР. Фото © Kinopoisk

Будучи любимцем советских женщин, Андрей Миронов получил даже низшее по рангу звание «Народный артист РСФСР» за семь лет до смерти, в 1980 году. Зато его маме, Марии Владимировне, звание народной артистки СССР присвоили в 1991 году. Успели, пока страна ещё существовала. Андрей Миронов, самый обаятельный мужчина советского кино, сыгравший главные роли в таких картинах, как «Достояние республики», «Обыкновенное чудо» и «12 стульев», награды так и не дождался. Возможно, ему просто не успели присвоить это звание посмертно, так как дни Советского Союза тоже были сочтены.

Леонид Быков

Леонид Быков, звезда фильмов о Великой Отечественной войне, не получил «народного артиста СССР». Фото © Kino-teatr

При жизни Леонид Быков получил только «заслуженного артиста РСФСР». Это звание было первой ступенью к получению «народного». А ведь Быков сыграл во множестве пронзительных военных фильмов. Именно он стал известным на весь Союз солдатом — Максимом Перепелицей. А один из первых фильмов актёра, «Укротительница тигров», собрал абсолютный максимум в советском прокате. А «В бой идут одни «старики», ещё один шедевр фильмов о войне? Отсутствие у Быкова звания «Народный артист СССР» — это просто странно. Впрочем, актёр погиб в автокатастрофе, так что, скорее всего, наградить его действительно не успели.

Алексей Смирнов

Алексей Смирнов, до конца исполнявший трюки без дублёров, остался без главной награды страны. Фото © Kinopoisk

Алексей Смирнов тоже получил только звание «Заслуженный артист СССР». И это единственная его культурная награда — воинских медалей у артиста гораздо больше. Например, медаль «За освобождение Праги», два ордена Славы и медаль «За боевые заслуги». И советского солдата Смирнов изображал максимально достоверно: так, вместе с Быковым он играл в фильме «В бой идут одни «старики» Макарыча. Более того — эпизод в конце фильма, когда Маэстро и Макарыч сидят на могиле Маши и Зои, был на самом деле пробами, с которых Смирнова увезли на скорой. Актёр чуть не умер на съёмках. И никогда не пользовался услугами дублёров. О шедевральных комедийных ролях в «Операции «Ы» или «Полосатом рейсе» можно и не вспоминать — они прославили Смирнова на всю страну. Но при жизни актёр был слишком скромным, не любил вспоминать о войне и жил в коммуналке со своей мамой.

Василий Шукшин

Даже Василий Шукшин не получил звание «Народный артист СССР». Фото © Kino-teatr

Шукшин получил звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР», Ленинскую премию и Госпремию СССР. Он происходил из крестьянской семьи, а до всесоюзной славы работал слесарем на нескольких заводах. И это настоящая советская биография: в 1954 году 25-летний Василий отправился поступать во ВГИК. В 1956 году состоялся его кинодебют во второй части фильма Сергея Герасимова «Тихий Дон», это была эпизодическая роль матроса. В 1960-м Шукшин закончил режиссёрское отделение. Советский хит «Живёт такой парень» был снят им по собственному сценарию. В картинах «Любовь Яровая» и «Они сражались за Родину» Шукшин выступил в качестве актёра. Но со званием народного артиста СССР ему так и не повезло.

Георгий Милляр

Георгий Милляр заслужил не только «народного артиста РСФСР», но и «народного артиста СССР». Фото © Kinopoisk

Георгий Милляр тоже стал всего лишь народным артистом РСФСР. А ведь дети всего Советского Союза запомнили его как Бабу-ягу из фильмов-сказок Александра Роу. Возможно, всё дело в «неправильном» происхождении артиста: он был сыном марсельского инженера и дочери иркутского золотопромышленника. При этом Милляр снимался в кино с 1932 года, его первый фильм называется «Штурм». А с 1938 года началась славная карьера в роли сказочного злодея. Милляр успел сыграть и Бабу-ягу, и Кощея Бессмертного, он даже принял участие в легендарном детском фильме «Королевство кривых зеркал». Когда Георгий Францевич во второй раз в жизни решил жениться и предложил руку и сердце своей соседке по коммуналке, та ответила, что ей они уже не нужны, так как даме было 59 лет. На что Милляр отрезал: «А я не мужчина, я — Баба-яга». Свадьбу сыграли во время съёмок сказки «Варвара-краса, длинная коса».

Леонид Куравлёв

Легендарный Леонид Куравлёв так и не удостоился главного звания для артистов СССР. Фото © Kinopoisk

Леонид Куравлёв тоже получил только «народного артиста РСФСР». Наградили актёра спустя 19 лет после его первого фильма «Сегодня увольнения не будет…». Это не фильм об офисных работниках, как можно подумать в наше время, а пронзительная картина о Великой Отечественной войне. Потом был легендарный вор Милославский из картины «Иван Васильевич меняет профессию», главная роль в «Афоне», роли в «Мимино» и «Не может быть!». Куравлёв был одним из самых любимых артистов граждан СССР, его слава была действительно народной, даже если официальные звания этого не отражали.

Валерий Золотухин

Валерий Золотухин так и не стал народным артистом СССР. Фото © Kinopoisk

Валерий Золотухин так и остался народным артистом РСФСР. А под конец жизни мэтр всё ещё работал, будучи художественным руководителем Театра на Таганке. Золотухин играл в кино с конца 1960-х годов. У него были роли в «Хозяине тайги», в «Сказе про то, как царь Пётр арапа женил», в «Маленьких трагедиях» он сыграл Моцарта. Но после того как СССР превратился в Россию, у Золотухина появилось ещё больше ролей. Он даже сыграл Суворова в сериале «Адъютанты любви».

Нина Дорошина

Нина Дорошина получила свои почётные звания за заслуги в области театральной деятельности. Фото © Kino-teatr

Жена Васи Надежда из фильма «Любовь и голуби» — это Нина Дорошина. Всенародно любимая актриса, которая достоверно изобразила на экране жизнь многих советских женщин. Она тоже получила «народного артиста РСФСР» за заслуги в области театра. Это не так известно широкой публике, но Нина Михайловна мастерски владела персидским языком, так как в детстве несколько лет провела в Иране. Также многие не знают, что до фильма «Любовь и голуби» Дорошина играла ту же роль в одноимённом спектакле. Постановка одинаково полюбилась и публике, и критикам — на Всесоюзном театральном фестивале в 1983 году благодаря актёрской игре Нины Михайловны спектакль занял первое место.

Эльза Леждей

Эльза Леджей так и осталась заслуженной артисткой РСФСР. Фото © Kinopoisk

Эльза Леждей получила только звание «Заслуженная артистка РСФСР». А в кино актриса играла с 1954 года. Её первая роль — молодая поморка в фильме «Море студёное», сюжет которого разворачивается вокруг жизни крестьян-поморов в XVIII веке. А ещё она снялась в фильме «Ветер» 1959 года, этот фильм стал кинодебютом знаменитого «Шурика», то есть Александра Демьяненко. В фильме Эльза играет эскортницу Мари, которая спасает всех ценой собственной жизни, а Митю, героя Демьяненко, убивают белые. А самой запоминающейся её ролью стала эксперт Зинаида Кибрит в сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи».