«Вельзевулова жаба»: Археологи откопали питомца дьявола — чем грозит человечеству такая находка

Утром 18 февраля отдыхающие нашли на Канарах «рыбу Судного дня». Это сельдяной король, который выплывает на поверхность только перед ужасающими катастрофами. Он чувствует малейшие вибрации земной коры и пытается спастись от надвигающейся беды. Но не только рыбы предсказывают кризисы и катаклизмы. Прямо перед мировым экономическим кризисом в 2008 году во время раскопок на Мадагаскаре археологи нашли ископаемую лягушку. Вымершее земноводное было настолько огромным, что сразу получило на латыни название «Бельзебуфа», то есть «Вельзевулова жаба». И она действительно похожа на питомца самого дьявола. Сколько времени осталось у человечества?

Что ещё за лягушка Вельзевула

Вельзевулова жаба — великая и ужасная. Она ела динозавров. Фото © rutube / Образовач — документальные фильмы онлайн

Вельзевулова жаба, или Бельзебуфа, — это ископаемая амфибия, которая жила на Земле в меловой период. Это было удивительное время: динозавры всё ещё были главными животными планеты, но млекопитающие потихоньку занимали всё больше и больше ниш. И как раз в это время своего самого сильного бойца явили миру и земноводные — им стала лягушка Вельзевула.

Вельзевулову жабу открыли в 2008 году на Мадагаскаре. Её сразу же прозвали Beelzebufo ampinga. Первое слово в переводе с латыни так и будет «Вельзевулова жаба», а второе на языке малагасийцев, коренного народа острова, означает «щит». Со сложенными лапками эта лягушка достигала 41 сантиметра в длину и была размером с небольшую собаку или крупную кошку. В прыжке жаба была и того больше. Её ближайшие родственники из ныне живущих — рогатые лягушки.

Почему Вельзевулову жабу так назвали

Вельзевулова жаба была устрашающим хищником своего времени. Фото © «Шедеврум»

Для тех, кому ещё нужен ответ на этот вопрос, можем объяснить. Во-первых, Бельзебуфа стала самой большой в истории лягушкой Земли. Во-вторых, она была действительно страшной. Потом, она принадлежала к классу цератофрид. В этом классе находятся и рогатые лягушки, которых можно назвать приспешниками дьявола как за рога, так и за сумасшедший характер. Их воинственность не знает границ: они готовы обороняться с упорством футбольного фаната, стоит вам лишь подойти близко. Рогатые лягушки кусают всех без разбору, им наплевать, что противник в десять или двадцать раз больше, чем они. При этом кусаются они очень больно, потому что их мощные челюсти оснащены острыми зубами, как у акулы.

Когда жила Вельзевулова жаба

В меловой период Землю населяли динозавры, млекопитающие и Вельзевуловы жабы. Фото © «Шедеврум»

Годы существования Вельзевуловой жабы ограничиваются меловым периодом. Если перевести палеонтологические термины в цифры, то около 70 миллионов лет назад. Меловой период стал последним в мезозойской эре, подарившей миру динозавров. Мел начался 145 миллионов лет назад, а закончился — 66 миллионов лет назад. Время существования лягушки Вельзевула — около пяти миллионов лет. Она терроризировала фауну Мадагаскара с 65-миллионного года до нашей эры до 70-миллионного года до нашей эры.

Самые чудовищные особенности лягушки Вельзевула

Вельзевулова жаба умеет удивлять. Напомним: она поедала динозавров. Фото © «Шедеврум»

Их было предостаточно. Вельзевулова жаба отличалась внушительными размерами, суровым нравом и невероятным для существа с мозгом не больше 5 см коварством. Мы перечислим самые безумные особенности Вельзевуловой жабы, чтобы вы могли порадоваться тому, что никогда её не встретите. Скорее всего.

Вельзевулова жаба была на вершине пищевой цепочки в своём весе. Она питалась млекопитающими и другими лягушками.

Она поедала даже маленьких динозавров. В основном малышей или младенцев, но всё же.

Во время охоты Вельзевулова жаба притворялась камушком. Рогатые лягушки делают так до сих пор.

Лягушка Вельзевула развернула эволюцию своего вида вспять. Амфибии на протяжении всей истории облегчали свои кости, но Бельзебуфа установила на черепе прочный костяной щит. Отсюда и малагасийский термин ampinga.

Сила укуса Вельзевуловой жабы составляла около 2000 ньютонов. Это в четыре раза больше, чем у человека.

Лягушка дьявола была не только самой большой, но и самой агрессивной в своё время.

Почему вымерла Вельзевулова жаба

Вельзевулова жаба вымерла по причине того, что проиграла эволюционную гонку. Возможно, вымерла. Фото © «Шедеврум»

Точные причины неизвестны, но дьявольская лягушка, к счастью, проиграла эволюционную гонку. У неё остались достойные потомки — рогатые лягушки, которые поражают своей воинственностью, несмотря на размеры. Самая большая ныне живущая лягушка в мире, голиаф, и вполовину не такая агрессивная. Но почти такая же большая: голиаф достигает 32 сантиметров в длину. Бельзебуфы вымерли где-то 65 миллионов лет назад, почти в то же время, когда метеорит уничтожил динозавров. Может быть, она их даже немного пережила. В любом случае столкновение огромного небесного тела с Землёй стало причиной исчезновения и дьявольской жабы.