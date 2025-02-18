Лучшие друзья россиян, известные во всём мире: 9 пород собак, выведенных в нашей стране

В жизни наших предков собака играла важную роль. Друг человека обитал на каждом дворе, исполняя только охранные и охотничьи функции. Славяне верили, что собака — это давний родственник, который пришёл из мира мёртвых, чтобы помочь вашей семье. Четвероногие помощники могли отгонять диких животных, предупреждать о гостях, часто непрошенных, а ещё существовали легенды о собаках-двуглазках: это псы с белыми кругами вокруг глаз, которые смотрят через эти круги в загробный мир. Прошло достаточно много времени, и в России появилось множество своих пород собак, выведенных как селекторами, так и естественным путём. Рассказываем о них в материале.

Собаки породы самоед: характеристика породы и фото

Самоеды — культовые ездовые пушистики из Ненецкой АО. Фото © Shutterstock / FOTODOM / poohnap4el

Да, самоед — это порода, которая впервые появилась на территории России. Этих пушистиков вывели народы самодийской группы в качестве ездовых собак. Ненцы, энцы и нганасане тысячелетиями жили бок о бок со своими аборигенными псами, в разных источниках их называют ненецкими лайками или же самоедами. Современный вид самоедов появился, когда трёх аборигенных лаек вывез в Англию заводчик Эрнст Килбёрн Скотт. Мощные собаки с пушистой полярной шерстью быстро стали любимой породой не только в России, но и на Западе.

Собаки породы алабай: характеристика породы и фото

Алабай — гордый представитель центральноазиатских молоссов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maryna Zhukova

Эту породу собак вывели на территории Центральной Азии, в регионах, входивших в состав СССР и Российской империи. Это одна из самых древних пород собак. Они происходят от молоссов, крупных пастушьих собак, которые стали боевыми ещё во времена Месопотамии. Алабай — родственник тибетского мастифа. Собаки этой породы испокон веков охраняли скот, дома и торговые караваны, положили немало хищников, сформировали соответствующий внешний вид и характер. В Туркменистане алабаи считаются национальным достоянием, их нельзя вывозить из страны. И вообще вывезти этих собак куда-либо проблематично, ибо они огромные. Миску взрослого алабая приходится ставить на табуретку — это настолько высокие и массивные псы.

Собаки породы шалайка: характеристика породы и фото

Шалайку вывели в СССР для службы. В семьи этих собак не пускают. Фото © Wikipedia

Шалайка — творение советских селекционеров. Это гибрид туркменского дикого шакала и ненецкой оленеводной лайки. Интересную породу выводили в СССР, чтобы получить неприхотливую, выносливую и морозостойкую собаку. Бонусом получили очень сильный нюх, который может сравниться только с лисьим. Первые эксперименты не были успешными, но шалайки с четвертью шакальей крови смогли работать с человеком. Правда, несмотря на экстраординарное обоняние, такие собаки являются полудикими. Их худо-бедно научили выполнять несколько команд, не кусаться и работать «за вкусняшки». Купить себе щенка породы шалайка на данный момент невозможно: это исключительно служебная собака, часто используемая в работе в аэропортах. Именно такая порода лучше всего «засекает» бомбы и запрещённые вещества.

Собаки породы хортая борзая: характеристика породы и фото

Хортая борзая — собака древнерусских князей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Chen Te

Хортая борзая — одна из древнейших русских пород. Она появилась ещё при первых русских князьях. Это длинная, но крепкая собака, которая может развивать большую скорость. Кобель называется «хортом», а сука — «хортицей». Давние предки хортых появились в горах Афганистана, а затем дошли до регионов Древней Руси и Литвы. Вообще слово «борзая» является заимствованием из кавказских языков, так как «борз» означает «волк» в переводе с чеченского и аварского. Есть множество пород борзых, но хортая отличается долгожительством и дружелюбием к человеку.

Собаки породы московская сторожевая: характеристика породы и фото

Московская сторожевая, советская служебная собака, выведенная в Подмосковье. Фото © Wikipedia

Московская сторожевая порода собак — тоже произведение советского селекционного искусства. Мы даже знаем место, где она была выведена: это питомник «Красная Звезда» в Московской области. Такую породу собак получили путём скрещивания русских пегих гончих, сенбернаров и кавказских овчарок. Их выводили именно как служебных собак, они охраняют вверенную им территорию до последнего, не боятся и не отступают, а защита хозяина для хвостиков — главный приоритет. Раз в неделю можно её купать и расчёсывать щёткой, также желательно прилично кормить, но не перекармливать. Собаку породы московская сторожевая можно держать в семье, она выберет себе одного хозяина, но такая собака будет плохо себя чувствовать в квартире.

Собаки породы петербургская орхидея: характеристика породы и фото

Петербургская орхидея — подарок петербуржцам на 300-летие города. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/baby_mickey2020

Это декоративная порода лохматых, длинношёрстных комнатных собачек, выведенная в Санкт-Петербурге к трёхсотлетию города. Они отличаются милым внешним видом, весёлым нравом, компанейским характером. Порода собак петербургская орхидея замечательный компаньон, её можно держать в квартире и брать с собой на различные мероприятия. От неё мало шума, она практически не линяет, а ещё собачка невероятно дружелюбная. Однако ей часто требуется груминг.

Собаки породы русская цветная болонка: характеристика породы и фото

Русская цветная болонка — милая и декоративная версия болонки. Фото © Wikipedia

И снова советская селекционная собака. На этот раз порода комнатная, декоративная. Её вывели в Ленинграде, скрещивая болонок с ши-тцу и пекинесами. Тело собак этой породы делает их идеальной домашней любимицей, а подшёрсток позволяет не замерзать на улице. Цвета у хвостика могут быть любыми, кроме белого. Эти малыши отлично подойдут семьям с взрослыми детьми, но их придётся часто водить на груминг.

Собаки породы русская салонная собака: характеристика породы и фото

Русская салонная собака — длинношёрстная милашка с корнями ши-тцу. Фото © Wikipedia

Декоративная малышка, которая обрастает до такой степени, что за длинной гладкой шерстью зачастую не видно коротких лапок. Представители породы русская салонная собака напоминают милое маленькое привидение с бантиком. Усы, борода и волосатые уши делают их невероятно забавными, а длинная шерсть позволяет создавать собачкам разные причёски. «Русалки» появились от скрещивания йоркширского терьера с ши-тцу. Она — не просто украшение, а шикарная собака-компаньон. Очень дружелюбные малышки могут служить в качестве эмоциональной поддержки, они вряд ли укусят ваших друзей на вечеринке. Объёмная шерсть имеет хороший подшёрсток, так что зимой пёсик тоже не замёрзнет. Груминг этой породе нужен, иначе неизвестно, до какой степени может обрасти русская салонная собака.

Собаки породы меделян: характеристика породы и фото

Меделян, одна из самых больших собак в мире, которую вывели в России. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Serj_B

Породы меделян, к сожалению, больше не существует. Эти пёсики остались только на фотографиях. А в своё время они считались самыми крупными собаками в мире. Меделяны весили по сто килограмм и были под метр ростом, и это только в холке. Рассказ Куприна «Сапсан» написан от лица такой собаки. Их также называли мордашами, а выводили, как и хортых борзых, со времён Древней Руси. Поэтому меделяны были особенно приспособлены к жизни в России: тёплая шерсть, устойчивые лапы для того, чтобы ходить по снегу… Мордашей использовали для травли медведей, но после запрета на такую охоту в 1860 году их численность резко сократилась, а после Революции собаки вовсе исчезли. Как и алабаи, меделяны происходили от древних молоссов. В названии породы отражено старое название города Милана — Медиолан.