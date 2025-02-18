«У нас не проходной двор!» Российские производители готовы создать альянс против Coca-Cola и Pepsi

Российские производители колы могут создать альянс, чтобы не пустить обратно в РФ ушедшие американские компании Coca-Cola и Pepsi. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, отечественный бизнес готов сражаться с западными конкурентами быстротой поставок, демпингом цен и дополнительными бонусами для ретейла.

«У нас страна — не проходной двор! Один раз вышел — больше не зайдёшь!» — прокомментировал ситуацию глава ГК «Черноголовка» Алексей Четвергов.

Собеседник SHOT из крупной сети общепита отметил, что кока-кольная революция может начаться на местах, ведь часть предриятий ранее выпускали «старую колу», а поменять всё (завезти новые бутылки и этикетки) можно за пару дней.