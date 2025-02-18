«У нас не проходной двор!» Российские производители готовы создать альянс против Coca-Cola и Pepsi
SHOT: Российские производители колы могут создать альянс противCoca-Cola и Pepsi
Российские производители колы могут создать альянс, чтобы не пустить обратно в РФ ушедшие американские компании Coca-Cola и Pepsi. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, отечественный бизнес готов сражаться с западными конкурентами быстротой поставок, демпингом цен и дополнительными бонусами для ретейла.
«У нас страна — не проходной двор! Один раз вышел — больше не зайдёшь!» — прокомментировал ситуацию глава ГК «Черноголовка» Алексей Четвергов.
Собеседник SHOT из крупной сети общепита отметил, что кока-кольная революция может начаться на местах, ведь часть предриятий ранее выпускали «старую колу», а поменять всё (завезти новые бутылки и этикетки) можно за пару дней.
Напомним, ранее появилась информация о том, что западные бренды собираются вернуться в Россию. Речь идёт о более чем 350 компаниях. Ситуацию прокомментировали в Кремле, отметив, что это нормальная практика.
Coca-Cola 8 марта 2022 года сообщила о приостановке работы в РФ. В июне компания анонсировала прекращение производства и продажи колы. Такое же заявление сделала Pepsi в сентябре 2022 года.
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