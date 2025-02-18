Долг Google перед телеканалами РФ вырос до почти трёх дуодециллионов рублей

Корпорация Google задолжала российским телеканалам почти три дуодециллиона рублей. Об этом стало известно из заседания Арбитражного суда Москвы.

Ранее компанию обязали восстановить на платформе YouTube аккаунты медиа из РФ. За каждый день неисполнения обязанностей Google начисляется 100 тысяч рублей штрафа, сумма растёт в геометрической прогрессии и на данный момент достигла 2,8 дуодециллионов рублей (39 нулей). При этом компания числится в реестре текущих расходов банкрота (российской дочки «Гугл»), поэтому должна гаситься в приоритете перед другими должниками.

«Сумма по подсчётам управляющего составляет 2,8 дуодециллиона рублей. Всех активов на планете Земля не хватит, даже у нас в галактике Млечного пути нет ресурсов, чтобы рассчитаться с этой суммой», — передаёт РИА «Новости» слова юриста на заседании.

Юрист назвал данную сумму несоразмерной и «порождающей процессуальных гомункулов». Он отметил, что в данной ситуации пострадавшей стороной являются российские граждане — кредиторы и работники, которые зарабатывают деньги в конкурсную массу. В связи с этим юрист обратился в суд с просьбой признать требования компании нереестровыми. По данному обращению было принято положительное решение.