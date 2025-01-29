В Госдуме назвали условие для списания астрономического штрафа Google

Компания Google может избежать астрономического штрафа, если вернёт все аккаунты российских СМИ и будет соблюдать цифровое право России. Об этом Life.ru заявил зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Антон Горелкин.

Горелкин рассказал, как Google может избежать штрафа. Видео © Life.ru

«Google должен стабильно и методично соблюдать цифровое право. У нас есть закон «О приземлении», и Google должен открыть представительство, а также вернуть незаконно удалённые аккаунты, в том числе аккаунты российских телеканалов. В такой конфигурации возможны переговоры для снижения штрафа», — сказал депутат.

Депутат отметил, что невозможно полностью отменить штраф для Google, однако достичь компромисса всё же реально. Если IT-гигант восстановит все удалённые аккаунты и начнёт уважительно относиться к российским пользователям, предоставляя им разнообразные точки зрения, то у него появится возможность уменьшить размер штрафа. В противном случае компании придется заплатить его в полном объёме.

«Google должен соблюдать баланс и крен в продвижении либеральной повестке необходимо ликвидировать. Цифровая платформа не должна заниматься политикой, а представлять площадку для всех», — заключил парламентарий.