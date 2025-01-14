Суд Москвы оштрафовал Google на 8 млрд рублей за уклонение от уплаты штрафов
В Москве суд наложил на ГУГЛ ЛЛС (GOOGLE LLC) штраф на сумму более 8 миллиардов рублей. Такое решение мировой судья принял в связи с административным нарушением — американская корпорация уклонялась от уплаты ранее назначенных штрафов, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.
«<...> Назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 8 008 684 193 рублей 68 копеек», — рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.
Ранее суд Москвы уже штрафовал Google. Американская корпорация была признана виновной в двух эпизодах за отказ удалить запрещённый контент и оштрафована 7,6 миллиона рублей. О какой именно опубликованной информации шла речь, не уточнялось.
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