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Регион
14 января, 12:00

Суд Москвы оштрафовал Google на 8 млрд рублей за уклонение от уплаты штрафов

В Москве суд наложил на ГУГЛ ЛЛС (GOOGLE LLC) штраф на сумму более 8 миллиардов рублей. Такое решение мировой судья принял в связи с административным нарушением — американская корпорация уклонялась от уплаты ранее назначенных штрафов, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

«<...> Назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 8 008 684 193 рублей 68 копеек», — рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.

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Ранее суд Москвы уже штрафовал Google. Американская корпорация была признана виновной в двух эпизодах за отказ удалить запрещённый контент и оштрафована 7,6 миллиона рублей. О какой именно опубликованной информации шла речь, не уточнялось.

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Shutterstock / FOTODOM / Thaspol Sangsee

Алена Пенчугина
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