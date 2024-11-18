Суд Москвы оштрафовал Google за запрещённый контент на 7,6 млн руб

В Москве суд вынес решение о наложении штрафа на компанию Google в размере 7,6 миллиона рублей, американская корпорация признана виновной в двух эпизодах за отказ удалить запрещённый контент, сообщили в пресс-службе судебной инстанции. О какой именно опубликованной информации идёт речь, не уточняется.

«Постановлениями Таганского районного суда города Москвы Гугл ЛЛС (Google LLC) признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административных штрафов в размере 3,8 миллиона рублей и 3,8 миллиона рублей, за оба — 7,6 миллиона», — говорится в тексте.