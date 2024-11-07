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7 ноября, 14:06

Google спустя 4 дня убрал со своих карт военные объекты ВСУ

Google убрал с карт спутниковые снимки военных объектов ВСУ. Компания ответила на запрос Незалежной лишь через 4 дня, когда фотографии уже облетели весь Интернет. Об этом сообщил директор Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко.

«Google исправил ситуацию с картами. Военные объекты и системы больше не отображаются. В дальнейшем также будет всё Ок», — написал он у себя в телеграм-канале.

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Напомним, 3 ноября стало известно, что в сервисе Google Maps появились снимки расположения военных систем ВСУ. По  словам Коваленко, фотографии мгновенно распространились на российских ресурсах. Он отметил, что на обращение в компанию с просьбой срочно удалить материалы ему ответили, что «в Google выходные и им не до этого».

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Shutterstock / FOTODOM / Proxima Studio

Александра Мышляева
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