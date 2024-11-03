Google Maps слил места расположения военных объектов ВСУ

В сервисе Google Maps появились снимки расположения военных систем Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил директор Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко.

Военные системы ВСУ на снимке в Google Maps. Фото © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Коваленко не уточнил, о каких конкретно системах идёт речь. По его словам, данные фотографии начали активно распространяться на российских ресурсах. Коваленко добавил, что на обращение в компанию с просьбой срочно удалить материалы, ему ответили, что «в Google выходные и им не до этого».

Позднее представитель СНБО пояснил, что с ним связались представители Google. По его словам, специалисты компании уже начали удалять снимки с расположением военных систем украинской армии.