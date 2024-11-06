В Днепропетровской области Украины получил повреждения инфраструктурный объект

Количество и тип получивших повреждения инфраструктурных объектов глава украинского региона не уточнил. По информации с официального украинского ресурса для оповещения населения, 6 ноября в Днепропетровской области дважды звучал сигнал воздушной тревоги.

Ранее Life.ru рассказывал об ударе по промышленному предприятию в Днепропетровской области в ночь на 3 ноября. По словам Лысака, в тот раз никто не погиб и не был ранен. Помимо этого, той же ночью были повреждены объекты в подконтрольных Киеву району Запорожья.