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Регион
6 ноября, 18:50

В Днепропетровской области Украины получил повреждения инфраструктурный объект

В Никопольском районе Днепропетровской области Украины повреждён объект инфраструктуры. Об этом в телеграм-канале заявил руководитель областной администрации Сергей Лысак.

«Повреждена инфраструктура», — сказано в его посте.

Количество и тип получивших повреждения инфраструктурных объектов глава украинского региона не уточнил. По информации с официального украинского ресурса для оповещения населения, 6 ноября в Днепропетровской области дважды звучал сигнал воздушной тревоги.

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Ранее Life.ru рассказывал об ударе по промышленному предприятию в Днепропетровской области в ночь на 3 ноября. По словам Лысака, в тот раз никто не погиб и не был ранен. Помимо этого, той же ночью были повреждены объекты в подконтрольных Киеву району Запорожья.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vladyslav Lehir

Юрий Лысенко
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