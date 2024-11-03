Промышленные и инфраструктурные объекты повреждены на Украине минувшей ночью
Ночью в Днепропетровской области было повреждено промышленное предприятие
На Украине в Днепропетровской области повредилось промышленное предприятие в ночь на 3 ноября. Об этом заявил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
«Никополь… Повреждено промышленное предприятие», — написал чиновник в телеграм-канале.
Лысак добавил, что обошлось без жертв и пострадавших. Других подробностей он не раскрыл. Кроме того, повреждения получили объекты инфраструктуры в контролируемых Киевом районах Запорожской области, сообщил глава местной администрации Иван Фёдоров.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Днепропетровской области повреждена железнодорожная инфраструктура. По данным СМИ, это случилось из-за серии взрывов.
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