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3 ноября, 07:27

Промышленные и инфраструктурные объекты повреждены на Украине минувшей ночью

Ночью в Днепропетровской области было повреждено промышленное предприятие

На Украине в Днепропетровской области повредилось промышленное предприятие в ночь на 3 ноября. Об этом заявил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

«Никополь… Повреждено промышленное предприятие», — написал чиновник в телеграм-канале.

Лысак добавил, что обошлось без жертв и пострадавших. Других подробностей он не раскрыл. Кроме того, повреждения получили объекты инфраструктуры в контролируемых Киевом районах Запорожской области, сообщил глава местной администрации Иван Фёдоров.

В Киеве прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога
В Киеве прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога

А ранее Life.ru рассказывал, что в Днепропетровской области повреждена железнодорожная инфраструктура. По данным СМИ, это случилось из-за серии взрывов.

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Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Дарья Нарыкова
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