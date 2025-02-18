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18 февраля, 04:00

Умная диета и спорт: Врач раскрыла секреты стройности 62-летней Деми Мур

Врач Соломатина: Веганская диета Деми Мур способствует очищению организма

Голливудская кинозвезда Деми Мур поделилась с фолловерами своим ежедневным рационом. Актриса призналась, что придерживается веганской диеты и довольствуется лишь фруктами, овощами, бобами и семечками. У такого подхода к питанию есть как плюсы, так и минусы, рассказала Life.ru врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, при правильном подходе к построению схожего рациона его можно сделать низкокалорийным. Однако если включить в диету орехи, много сладких фруктов и продукты с термически обработанным крахмалом, калораж меню значительно возрастёт. В этом случае можно последовать примеру Деми Мур и налечь на спорт.

Деми Мур, насколько я знаю, очень интенсивно занимается спортом. Она тратит много калорий, плюс у неё мускулистое тело, которое само по себе потребляет энергию, даже если она просто лежит на диване

Елена Соломатина

Врач-диетолог

Деми Мур, насколько я знаю, очень интенсивно занимается спортом. Она тратит много калорий, плюс у неё мускулистое тело, которое само по себе потребляет энергию, даже если она просто лежит на диване
Деми Мур, насколько я знаю, очень интенсивно занимается спортом. Она тратит много калорий, плюс у неё мускулистое тело, которое само по себе потребляет энергию, даже если она просто лежит на диване

Один из главных плюсов веганской диеты — большое количество клетчатки, которая поддерживает нормальную работу кишечника. Это помогает избежать запоров и способствует очищению организма. Кроме того, клетчатка действует как естественный пилинг, удаляя лишнюю слизь и токсины, что способствует нормализации пищеварения и улучшению общего самочувствия. Вдобавок пищевые волокна оказывают положительное влияние на иммунную и сердечно-сосудистую системы, перечислила Соломатина.

«Клетчатка — это еда для полезных бактерий, которые размножаются, подавляют патогенные и условно-патогенные микроорганизмы. Через блуждающий нерв они дают команду мозгу, что тоже имеет свои плюсы», — отметила врач.

Диетолог подчеркнула, что ещё одним преимуществом диеты кинозвезды является её низкий гликемический индекс, который помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови и выводит излишки сахара, токсинов и жиров. А зелень вдобавок содержит хлорофилл, известный своим обезвреживающим действием. Также в рацион Мур можно добавить растительные жиры и белки, посоветовала эксперт.

«Кому-то такой рацион подходит на всю жизнь, и они чувствуют себя прекрасно. Примеры таких людей есть. Однако всё очень индивидуально. Если у организма нет способности адаптироваться, то это может стать проблемой», — подытожила Соломатина.

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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / demimoore / Shutterstock / FOTODOM /Veliavik

Андрей Горяничев
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