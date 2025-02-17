Картофель или гречка: Нутрициолог назвала главного помощника при похудении

Картофель и гречка часто становятся героями споров о правильном питании. Нутрициолог Юлия Хлопова в беседе с Life.ru развеяла мифы о вреде первого и объяснила, почему он не только не уступает, но и превосходит крупу по некоторым параметрам.

Многие избегают картофеля из-за содержания крахмала, однако именно этот компонент при правильной обработке становится его преимуществом. После варки и охлаждения крахмал превращается в резистентный, что способствует поддержанию здоровой микрофлоры кишечника. Кроме того, картофель является богатым источником калия, витамина C и клетчатки, особенно если готовить его вместе с кожурой.

Гречка традиционно считается символом здорового питания благодаря содержанию растительного белка, железа, магния и витаминов группы B. Однако у неё есть и минусы: высокая калорийность, отсутствие резистентного крахмала и ограниченные возможности применения в кулинарии.

В сухой гречке содержится около 330 ккал на 100 грамм, а после варки — около 110 ккал на 100 грамм. При этом порция гречки часто содержит больше калорий, чем картофель. Гречка не содержит веществ, которые напрямую улучшают микрофлору кишечника. Также гречка сложнее комбинируется с различными продуктами, что может ограничивать её применение в рационе. Юлия Хлопова Нутрициолог

При сравнении двух продуктов картофель выигрывает благодаря более высокому индексу сытости, меньшей калорийности (всего 77 ккал на 100 г в варёном виде), пользе для кишечника за счёт пребиотиков и своей универсальности. Его можно запекать, варить, готовить на пару и комбинировать с другими блюдами. А чтобы картофель стал полезной частью рациона, специалист советует избегать жирных добавок вроде сливок или соусов.

«Важно помнить, что ни один продукт нельзя считать «вредным» или «плохим». Питание должно быть разнообразным, а подход — осознанным. Картофель легко может занять свое место в рационе, помогая достичь ваших целей и радовать вкусом», — заключила Хлопова.