Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 февраля, 10:21

Мало калорий, много пользы: Раскрыты чудодейственные свойства граната

Гастроэнтеролог Белоусов: Гранат является мощным антиоксидантом

Гранат является мощным антиоксидантом, благодаря чему замедляет процессы старения. Кроме того, плоды содержат мало калорий, зато богаты полезными микроэлементами и витаминами. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов в беседе с РИАМО.

По его словам, гранат подходит для диетического питания. Он может насытить организм железом, калием, кальцием и фосфором. Благоприятно фрукт влияет и на сердечно-сосудистую систему, снижая риск атеросклероза. Также плоды улучшают кровообращение, способствуя профилактике инфаркта и инсульта. А у пожилых людей гранат улучшает память.

«Кроме того, сок граната обладает противовоспалительными свойствами. Он также может помочь в борьбе с депрессией, а благодаря высокому содержанию эстрогенов даже облегчить проявления климакса. Эллаготанины в составе граната могут сдерживать развитие опухолей груди», — отметил кандидат медицинских наук.

Тем не менее, неразбавленный сок граната не рекомендуется при болезнях ЖКТ. Кроме того, фрукт может вызвать аллергическую реакцию и запор, предупредил врач. Он рекомендовал покупать плоды с тонкой кожурой без пятен.

Учёные рассказали, почему любителям гранатов не грозит деменция
Учёные рассказали, почему любителям гранатов не грозит деменция

Ранее нутрициолог рассказала о полезных и вредных свойствах граната. Кроме того, диетолог уверен, что гранат поможет сохранить молодость на долгие годы.

Обложка ©

freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar