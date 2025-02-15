Мало калорий, много пользы: Раскрыты чудодейственные свойства граната

Гранат является мощным антиоксидантом, благодаря чему замедляет процессы старения. Кроме того, плоды содержат мало калорий, зато богаты полезными микроэлементами и витаминами. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов в беседе с РИАМО.

По его словам, гранат подходит для диетического питания. Он может насытить организм железом, калием, кальцием и фосфором. Благоприятно фрукт влияет и на сердечно-сосудистую систему, снижая риск атеросклероза. Также плоды улучшают кровообращение, способствуя профилактике инфаркта и инсульта. А у пожилых людей гранат улучшает память.

«Кроме того, сок граната обладает противовоспалительными свойствами. Он также может помочь в борьбе с депрессией, а благодаря высокому содержанию эстрогенов даже облегчить проявления климакса. Эллаготанины в составе граната могут сдерживать развитие опухолей груди», — отметил кандидат медицинских наук.