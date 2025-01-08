Замедляет старение и чистит кровь: Нутрициолог рассказала о полезных и вредных свойствах граната Эксперт Чекунова: Употребление граната опасно для людей с нарушениями ЖКТ 8 января, 11:36 Гранат. Обложка © Freepik / stockking

Гранат принесёт пользу организму, начиная с осени и заканчивая в середине зимы. Об этом в беседе с Life.ru рассказала нутрициолог Диана Чекунова, перечислив полезные свойства этого продукта.

Превенция (то есть профилактика) старения: в нём [гранате] содержится вещество Уролитин А, Механизм действия которого осуществляется через поддержание способности клеток обновлять свои митохондрии — то есть клетки, вырабатывающие энергию. Диана Чекунова Нутрициолог

Также гранат активирует первую фазу детоксикации организма, что способствует выведению токсинов. Чекунова добавила, что этот продукт содержит витамин К, который нужен для усвоения витамина Д, регуляции деятельности нервной системы, роста или поддержания целостности костей и зубов. Кроме того, гранат богат большим количеством меди — минералом красоты.

«Гранат содержит много антиоксидантов, которые опять же замедляют старение и способствуют снижению воспаления в организме. Гранат способствует правильной детоксикации — а процесс детокса один из самых важных. То есть он участвует в очищении в целом, поэтому, можно сказать, что чистит кровь. Курильщикам гранат, конечно, никак не помогает вывести из организма все токсины, им поможет только чёткое намерение бросить курить», — подчеркнула нутрициолог.

Однако, по словам эксперта, к гранату есть определённые противопоказания. Не рекомендуется пить гранатовый сок людям с нарушениями ЖКТ. Чекунова дополнила, что сок этого продукта лучше употреблять через трубочку, чтобы не испортить эмаль зубов. Кроме того, гранат способен вызвать запоры. Люди могут съесть много граната ближе к ночи, а потом у них возникают брожение, метеоризм, неприятные ощущения вплоть до спазмов кишечника, заключила врач.

А ранее Life.ru писал, что гранат благотворно влияет на молодость кожи и костную ткань. По словам специалиста, особенно полезно есть этот продукт с косточками, в которых высокое содержание клетчатки, необходимой для пищеварения.

Авторы Андрей Горяничев