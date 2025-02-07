«Чувство вины, стресс и тревога»: Россиян предупредили об опасности периодических диет

Россиянам стоит искать индивидуальный баланс и формировать устойчивые привычки в питании вместо периодических диет, которые могут расстроить пищевое поведение и нанести вред здоровью. Об этом заявила диетолог Марият Мухина. Она негативно оценила попытки многих людей соблюдать диету «время от времени» в беседе с Инфо24 .

Эксперт отметила, что периодические ограничения могут вызвать разную реакцию организма в зависимости от конкретных продуктов. А принудительная голодовка чревата обратным эффектом, если организм в экстренном режиме начнёт экономить и накапливать калории, чтобы создать запас в подкожной жировой клетчатке. Однако есть и другие угрозы.