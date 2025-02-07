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Регион
7 февраля, 07:08

«Чувство вины, стресс и тревога»: Россиян предупредили об опасности периодических диет

Диетолог Мухина предупредила россиян об опасности периодических диет

Россиянам стоит искать индивидуальный баланс и формировать устойчивые привычки в питании вместо периодических диет, которые могут расстроить пищевое поведение и нанести вред здоровью. Об этом заявила диетолог Марият Мухина. Она негативно оценила попытки многих людей соблюдать диету «время от времени» в беседе с Инфо24.

Эксперт отметила, что периодические ограничения могут вызвать разную реакцию организма в зависимости от конкретных продуктов. А принудительная голодовка чревата обратным эффектом, если организм в экстренном режиме начнёт экономить и накапливать калории, чтобы создать запас в подкожной жировой клетчатке. Однако есть и другие угрозы.

«Когда человек отказывается от определённых продуктов, это может вызвать у него желание в дальнейшем получить «награду», что впоследствии приводит к срывам. А это вызывает чувство вины, циркулирующий стресс и тревогу, которая разрешается приёмом пищи с нарушениями диеты», — заключила диетолог.
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Борис Эльфанд
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