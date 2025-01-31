«Способствует жиросжиганию»: Диетолог составила рацион, ускоряющий похудение
Диетолог Панова: Продукты с клетчаткой и качественным белком ускоряют похудение
Продукты, богатые клетчаткой и качественным белком, ускоряют похудение, рассказала диетолог Ольга Панова. Поэтому, по её словам, рацион питания необходимо разбавить овощами, фруктами, бобовыми. Также для снижения веса нужно употреблять нежирное мясо, птицу, рыбу, яйца и творог.
Кроме того, желающим избавиться от лишних килограммов следует обратить внимание на здоровые жиры, которыми богаты оливковое масло, семена и орехи. Тем не менее важно учитывать их высокую калорийность. Также продукты с низким гликемическим индексом ускорят процесс сжигания жира без резких скачков сахара в крови.
«Здесь уместно включить в рацион ягоды, например, голубику. Абсолютно шикарно поможет в этом грейпфрут, потому что он содержит активные вещества, которые способствуют жиросжиганию, плюс в нём есть ферменты для активации пищеварения. Киви, ананасы тоже в определённой степени помогают снизить вес», — отметила собеседница радио Sputnik.