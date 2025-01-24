«Универсальной формулы нет»: Диетолог объяснила, сколько раз в день нужно питаться
Диетолог Капустина: Нет универсальной формулы количества приёмов пищи
Универсальной формулы, помогающей определить количество приёмов пищи в течение дня, не существует, уверена врач-диетолог Алёна Капустина. По её словам, питание человека не ограничивается только завтраком, обедом и ужином, есть можно и пять-шесть раз в сутки. Однако важно учитывать потребности организма.
«Нет универсальной формулы, сколько раз в день нужно употреблять пищи. Главное — это прислушиваться к своему организму, ориентироваться на чувство голода, соблюдать баланс и питаться разнообразно», — подчеркнула собеседница RuNews24.ru.
Она отметила, что количество приёмов пищи должно соответствовать индивидуальные потребностям человека, его образу жизни, физической активности и, конечно, состоянию здоровья. Например, спортсменам требуется питаться больше трёх раз в день, а кто-то предпочитает дробную диету с небольшими приёмами пищи. При недугах приходится соблюдать строгие ограничения.
Дробное питание, по словам диетолога, помогает предотвращать резкие колебания уровня сахара в крови, что критически важно для диабетиков. Также данный способ упрощает контроль аппетита и улучшает пищеварение, но при этом повышает риск переедания и требует более тщательной подготовки и планирования, предупредила эксперт.