Овсянка, молоко и орехи: Врач составила вечерний рацион со снотворным эффектом

Для качественного сна важно сбалансировать уровень гормонов в организме: концентрация одних веществ должна возрасти, а других, напротив, снизиться. К первым относится, например, мелатонин, а ко вторым — кортизол. Соблюсти это условие помогут некоторые продукты, съеденные перед отдыхом. Об этом Life.ru рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

«Для здорового сна будут полезны продукты, которые содержат либо сам мелатонин, либо вещества, способствующие его выработке. Натуральные источники мелатонина: вишня и вишнёвый сок, бананы, свежая клубника, абрикосы, брокколи, гранат, мята, рис, помидоры. Ещё это вещество содержится в яйцах, орехах (особенно грецких и миндале), винограде и капусте», — перечислила врач.

Кроме того, для синтеза мелатонина организму необходима аминокислота триптофан, которая содержится в твёрдых сортах сыра, твороге, овсе, молоке, йогурте, сое и какао. Как пример отличного перекуса перед сном эксперт предложила овсяную кашу с тёплым молоком.

Вклад в здоровый сон вносят и некоторые микроэлементы, прежде всего магний. Их дефицит мешает заснуть или провоцирует частые побуждения посреди ночи.

«Достаточно много магния содержат орехи кешью, семена кунжута или подсолнечника, миндаль. Например, 50 граммов кешью обеспечивают организм 50% суточной потребности в этом минерале. Поэтому их полезно добавлять в кашу, салат или десерт из фруктов», — отметила Кашух.

Врач также советует пить перед сном травяной чай, особенно ромашковый. Он содержит апигенин — природный антиоксидант, который обладает мягким снотворным эффектом. А чай с мятой помогает расслабиться и успокоить нервную систему.

Впрочем, отметила гастроэнтеролог, правильное питание — далеко не панацея. Если бессонница связана с различными заболеваниями и нарушениями, перечисленные продукты вряд ли смогут исцелить от этого недуга. Однако тем, кто сталкивается с переутомлением или стрессами, стоит присмотреться к указанным советам.