Хватит считать овец: Названы 5 действенных лайфхаков, которые помогут быстрее уснуть

Врач-невролог Елена Кислова перечислила несколько правил, которые помогут быстрее уснуть. В первую очередь следует использовать тусклые источники света меньше 15 Вт. Их надо включить за два-три часа до сна, чтобы способствовать естественной выработке мелатонина.

«Расслабьте себя тихими занятиями, которые могут способствовать развитию сна, такими как чтение», — посоветовала доктор в беседе с «Газетой.ru».

Кроме того, за 30 минут до сна стоит отложить в сторону телефоны и планшеты. Синий свет, который они излучают, подавляет выработку мелатонина, что затрудняет засыпание. Также хорошему сну способствуют регулярные физические нагрузки днём. Если не получается уснуть, не смотрите на часы. Врач посоветовала сходить в другую комнату и заняться чем-то расслабляющим.