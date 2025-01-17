Хватит считать овец: Названы 5 действенных лайфхаков, которые помогут быстрее уснуть
Врач Кислова: Свет меньше 15 Вт за три часа до сна поможет быстрее уснуть
Врач-невролог Елена Кислова перечислила несколько правил, которые помогут быстрее уснуть. В первую очередь следует использовать тусклые источники света меньше 15 Вт. Их надо включить за два-три часа до сна, чтобы способствовать естественной выработке мелатонина.
«Расслабьте себя тихими занятиями, которые могут способствовать развитию сна, такими как чтение», — посоветовала доктор в беседе с «Газетой.ru».
Кроме того, за 30 минут до сна стоит отложить в сторону телефоны и планшеты. Синий свет, который они излучают, подавляет выработку мелатонина, что затрудняет засыпание. Также хорошему сну способствуют регулярные физические нагрузки днём. Если не получается уснуть, не смотрите на часы. Врач посоветовала сходить в другую комнату и заняться чем-то расслабляющим.
Бывает так, что человека может мучать бессонница на протяжении нескольких дней, и это повод обратиться к врачу. Ранее Life.ru писал, что сутки без отдыха приводят к раздражительности, потере внимания и сонливости. 48 часов без сна могут привести к непроизвольному отключению мозга и периодам микросна. Если человек не спал три-четыре дня, то он может испытывать галлюцинации, паранойю и психоз.